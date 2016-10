BuenosDíasNYC: Feliz día nacional del taco

Aunque uno de los líderes de Latinos por Trump cree que el apocalipsis es un camión de tacos en cada esquina, la realidad es que los tacos se han convertido en el platillo predilectos de nuevas generaciones de estadounidenses. Hoy es el Día Nacional del Taco, un día que se festeja desde 2009. Un taco es una comida muy versatil ya que solo necesitas la tortilla. Lo que le pongas está a tu disposición., puede ser carne, huevos, vegetales, pescados o mariscos. También son muy rápidos de preparar. Anímate a preparar unos tacos en familia o amigos esta noche. Aquí tienes una sugerencia de receta. Estado del tiempo: Martes nublado con una temperatura máxima de 68˚F y una mínima de 56˚F. Más del clima en el siguiente enlace. Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA. El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente. Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP están suspendidas por festivo del judaísmo y los parquímetros están activos.

Piden mejor ventilación a los salones de uñas. Piden más latinos en altos rangos del NYPD. Más noticias de tu ciudad

