Exigen que salones de uñas instalen ya los sistemas de ventilación

Una nueva ley del Estado da plazo de cinco años a los sitios de uñas para implementar los cambios, pero las empleadas afirman que esperar pone en riesgo su salud

Este lunes entró en vigor una ley en todo el estado de Nueva York que ordena que los salones de uñas tengan un sistema de ventilación mecánico que evite que la exposición de las manicuristas a productos químicos ponga en riesgo su salud.

Los salones que abran después del 3 de octubre tendrán que tener el sistema operando inmediatamente, pero los locales ya existentes tienen hasta cinco años para implementar la nueva normativa, algo que preocupa mucho a empleadas como Norma Tapia, quien asegura que en ese tiempo muchas empleadas pueden enfermarse.

“Yo trabajo hace más de cinco años en diferente salones de uñas de Nueva York, y el contacto con los líquidos que usamos a diario nos afecta mucho”, comentó la ecuatoriana, durante una protesta este lunes en Jackson Heights, Queens, a la que acudieron más de 100 mujeres.

Con carteles exigiendo justicia y respeto a sus vidas y a su salud, las empleadas de la industria de las uñas aseguraron que los productos, el polvo y las malas condiciones a las que están expuestas, les ocasionan enfermedades pulmonares, alergias, cáncer y hasta daños al sistema reproductor.

“A principio de este año estaba embarazada y me tuvieron que sacar a mi bebé al poco tiempo porque su corazón no estaba bien y los médicos me explicaron que eso me pasó por los químicos tan fuertes que están en mi organismo”, agregó la atribulada madre.

La nueva ley forma parte de un conjunto de medidas promovidas desde el año pasado por el gobernador Andrew Cuomo, que pretenden crear un ambiente de trabajo más seguro y con mayor equidad.