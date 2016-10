Ejecutivos hispanos abogan por más latinos de alto rango en NYPD

Miembros de la Sociedad Hispana se reunieron con el liderato de la Uniformada para discutir como aumentar el número de hispanos en posiciones de alto rango.

Ejecutivos de la Sociedad Hispana de la Uniformada neoyorquina se reunieron este lunes con el liderato del Departamento de Policía (NYPD), encabezados por el comisionado James O´Neill y el jefe Carlos Gómez, para discutir cómo se puede continuar aumentando el número de oficiales latinos en posiciones de alto rango.

“Es un buen momento para los hispanos en el Departamento ahora que nuestros número continúan aumentando”, dijo Jenimarie García Cruz, presidenta de la Sociedad Hispana del NYPD. Uno de cada cuatro oficiales en la Uniformada es latino y en el último examen para ser capitán 25 de 118 tenientes que pasaron fueron hispanos.

Sin embargo, aunque los hispanos siguen ganando terreno, la preocupación de la Sociedad Hispana es el porcentaje bajo de ejecutivos de alto rango. “Empujamos a nuestros miembros desde el principio para que continúen ascendiendo en los rangos, pero una vez llegan a ser capitán y [las promociones] se convierten en discrecional, ahí se hace un poco difícil”, expresó García Cruz.

Cuando el inspector Fausto Pichardo comenzó a patrullar en el 2000, sólo había 7 hispanos entre los 300 policías que conformaban su cuartel. Ahora Pichardo, que el inspector más joven de toda la Uniformada, es el comandante del cuartel 43 donde él estima que entre 60 a 70% de los oficiales son latinos.

Pichardo indicó que los vecinos hispanos siente gran orgullo cuando ven a un comandante latino. “Les da confianza el tener a uno de los suyos en el Departamento de Policía, con quien pueden hablar, entender toda esa herencia y cultura de su gente. Eso trae un sentido de calma porque el que está encargado de todos los policías puede ver ojo a ojo lo que hacen a diario,” dijo.

Ernest Morales III, inspector adjunto de transito en el distrito 12, dijo que uno de los problemas que enfrentan los latinos es que no abogan por sus promociones. “Generalmente tendemos a ser callados y no promovernos. El hecho es que en la sociedad de hoy, si no abogas por tí mismo, no vas a recibir la atención y tiempo cara a cara que cada miembro necesita”.

En la reunión el liderato del NYPD expresó su deseo de seguir promoviendo a más hispanos: “Estoy optimista y feliz por la oportunidad de escuchar que nos quieren ayudar a progresar, pero estaré más impresionado cuando lo vea”, dijoMorales III.