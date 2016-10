Nuevos votantes se registraron en jornada “Tu voto cuenta”

El Diario, Univisión canal 41, Hispanic Federation. el Daily News y la Liga de Mujeres Votantes de la Ciudad de Nueva York (LWV) promovieron el evento de empadronamiento

Faltan ocho días para que venza el plazo de registración de nuevos votantes en el estado de Nueva York, y este miércoles las instalaciones del John Jay College de Manhattan se convirtieron en sede del foro “Tu voto cuenta”, que ayudó a inscribir a nuevos sufragantes y a aclarar inquietudes sobre el proceso electoral.

Desde el condado de El Bronx llegó muy a las 5:00 pm el dominicano Noel Henríquez a utilizar los servicios de registro y de paso aprovechó que había una máquina electoral para practicar.

“Como dice esta campaña, mi voto cuenta, y por eso creo que es importante que nos sumemos para votar, especialmente muchos hispanos que ya pueden hacerlo”, aseguró el padre de familia, al tiempo que mencionó que su voto será demócrata.

“Voy a votar por Hillary Clinton, porque ella representa más los intereses de esta nación y no como el otro candidato que no solo es imprudente, ofensivo y agresivo, sino que no representa los valores de Estados Unidos”,dijo.

A la jornada, que fue promovida por El Diario, Univisión canal 41, abc7, Hispanic Federation.el Daily News y la Liga de Mujeres Votantes de la Ciudad de Nueva York (LWV), con el respaldo de CUNY, llegaron otros votantes, que se sorprendieron de lo fácil que resulta el registro.

“La gente se sorprende de ver lo rápido y fácil que es llenar este papel y nosotros los ayudamos con mucho gusto para que puedan ejercer su derecho de votar”, comentó la ecuatoriana Nicole Barros, quien fue voluntaria en la jornada, y quien en media hora recibió 20 nuevos votantes.

Lilia Moreira, también voluntaria, aseguró que otras personas llegaron hasta las instalaciones del John Jay College a cambiar la dirección de sus casas para actualizar su información electoral.

“Es importante que la gente entienda que además de ser ciudadanos tienen que ser residentes del estado”, agregó la joven, quien recordó que en Nueva York el plazo para que los votantes se registren vence el próximo 14 de octubre y quien no se haya registrado en esa fecha ya no podrá votar en noviembre.

Frakie Miranda, vicepresidente de Hispanic Federation, hizo un llamado a los votantes para que se sumen al proceso electoral y entiendan que aunque suele ser menos festivo que en otros lugares es igualmente determinante.

“Sabemos que en muchos de nuestros países las elecciones son más ruidosas y hay música y luego la gente se va a esperar los resultados a la casa, pero aquí aunque el proceso es diferente y hay menos bullicio, son importantes”.

Laura Alschuler, coordinadora de Proyectos especiales de la Liga de Mujeres Votantes de Nueva York, advirtió además que registrarse antes del 14 de octubre es vital para poder participar en las primarias que están agendadas para el 2017.