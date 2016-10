Piden recursos para agilizar ciudadanía y sumar nuevos votantes

Más de medio millón de residentes está a la espera de su naturalización y por falta de recursos de USCIS podrían quedarse sin sufragar en noviembre

El próximo 8 de noviembre los estadounidenses elegirán al nuevo presidente del país en unas elecciones que estarán muy reñidas, y aunque el colombiano José González soñaba con votar por primera vez, teme que su deseo no se haga realidad. Aunque hace un par de días aprobó su examen de ciudadanía, si no ocurre un milagro deberá esperar varias semanas para su ceremonia de naturalización, cuando el plazo de registro para sufragar ya esté cerrado.

Y asegurando que medio millón de potenciales ciudadanos como González están en el limbo para naturalizarse en las próximas semanas y poder ejercer su derecho al voto, la Defensora del Pueblo, Letitia James, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que que suministre recursos de emergencia a la oficina de Ciudadanía y Asuntos de Inmigración (USCIS) para agilizar el proceso.

La funcionaria aseguró que de ese número 60,000 personas de la Gran Manzana están en riesgo de quedarse sin votar.

“No podemos permitir que la cinta roja de la burocracia ahogue los sueños de medio millón de potenciales ciudadanos”, aseguró James “A cientos de miles de inmigrantes legales se les está negando la oportunidad de convertirse en ciudadanos, simplemente porque USCIS no tiene suficientes recursos”.

La Defensora del Pueblo agregó que en unas elecciones históricas como las que enfrenta Estados Unidos en esete momento, esos retrasos frenan a los nuevos votantes, por lo que urgió al Gobierno para que invierta recursos en favor de quienes están a punto de perder el derecho de sufragar.

Según cifras de la oficina de Ciudadanía, durante el último año unas 940,000 personas solicitaron su ciudadanía, 23 por ciento más que en el año anterior, y los reportes de junio pasado demostraron que más de 520,000 aplicaciones todavía estaban esperando ser revisadas.

“Con el plazo a punto de vencerse para registrarse para votar es imperativo que el gobierno federal provea fondos de emergencia para procesar la mayor cantidad de solicitudes”, agregó James.

Mayra Aldas-Deckert, coordinadora comunitaria de la New York Immigration Coalition, manifestó que el derecho a votar es una de las metas principales de los nuevos ciudadanos y es una manera de darle voz a quienes no la tienen en el proceso electoral que está por venir.

“Me hice ciudadana el año pasado y nunca me sentí tan empoderada que el día que hice el juramento de ciudadanía”, comentó. “Mi primera idea era que podia votar. Podía votar por mis papás y por mi hermana, quienes no pueden votar. Puedo votar por mi familia y por mi comunidad, pero tristemente ese no va a ser el sentir de miles de inmigrantes que están esperando”.

José Pérez, de la organización Latino Justice mencionó que si la Oficina de Inmigracion no recibe recursos, no va a poder cumplir con todas las solicitudes que están atrasadas.

“Las leyes federales le piden a USCIS adjudicar las solicitudes de naturalización en un tiempo razonable, tipicamente de seis meses, por lo que la administración necesita destinar fondos inmediatamente para ayudar a USCIS a cumplir con la ley”.

María Morales, una de las inmigrantes que participó en la manifestación que hubo en la Alcaldía de la Ciudad para exigir fondos al Gobierno Federal, dijo que si no se toman acciones de inmediato, se estaría poniendo a los ciudadanos que se queden sin votar en una línea de segunda clase.

“El derecho debe ser para todos y mas en estas elecciones donde somos los inmigrantes los que tenemos que levantar con más fuerza nuestra voz ante los malos tratos a que nos ha sometido uno de los candidatos, especialmente”, concluyó.

Datos