Urgen a nuevos votantes a que se registren para las elecciones

El Diario, Univision 41, la Liga de Mujeres Votantes de NY, la Federación Hispana, el Daily News, abc7 y CUNY suman esfuerzos para jornada de empadronamiento

El próximo 14 de octubre vence el plazo para que los ciudadanos que viven en el estado de Nueva York se registren para votar en las elecciones de noviembre, donde se elegirá al nuevo presidente de Estados Unidos y a otros oficiales locales, estatales y federales.

Y en su afán de motivar a más ciudadanos a que se vinculen al proceso electoral, El Diario, Univisión canal 41, Hispanic Federation.el Daily News y la Liga de Mujeres Votantes de la Ciudad de Nueva York (LWV), con el res paldo de CUNY, están promoviendo un evento de registración de nuevos sufragantes, quienes de paso podrán practicar el ejercicio del voto en una máquina electoral.

La colombiana Nubia Perdomo, de 64 años, será una de las votantes que asistirá al evento, que tendrá lugar el miércoles 5 de octubre en el John Jay College of Criminal Justice, pues además de querer ejercer su derecho al voto en noviembre, quiere ensayar cómo hacerlo para que el gran día no haya errores.

“Yo me inscribí para votar porque tengo ese coraje de decir ‘yo puedo’ y quiero sentirme participe de las decisiones que determinan el rumbo del país que me acogió, pero es muy bueno ir a practicar para no equivocarse después”, asegura la abuela, quien con mucha simpatía explica cómo el uso de la ciudadanía para sufragar la hace sentir como si fuera otra.

“Uno se siente diferente y aunque las arrugas no se me han quitado, me siento que ya tengo aquí mi lugar ganado”, dijo. “A los que no se quieren registrar les digo que es un compromiso en favor de los que estamos aquí con papeles o sin papeles, pues no podemos estar después quejándonos”.

Laura Alschuler, coordinadora de Proyectos especiales de la Liga de Mujeres Votantes de Nueva York, que participa en la campaña de registro de nuevos sufragantes pidió a los neoyorquinos que participen activante en la jornada “Tu voto cuenta” y comentó que hay más de 200 voluntarios registrando a nuevos votantes en casi 100 sitios de la ciudad.

“Hemos estado informando y registrando votantes por más de 96 años. En el 2016 hemos tenido el reto de los votantes en los cinco condados y hemos manejado 86 puntos de registración llegando a miles de votantes nuevos”, aseguró.

“Fomentamos el trabajo informado y la participación activa en el gobierno, para aumentar la comprensión de la política pública a través de la educación y la promoción”.

Algo que comparte Luis Castaño, quien se naturalizó hace dos semanas y espera registrarse antes del 14 de octubre para sentirse finalmente como un ciudadano activo que puede ayudar a definir el destino del país.

“Votar es importante, porque es como la graduación. Es una forma de ayudar a tomar decisiones sobre el futuro de todos, incluyendo a los que no tienen papeles”, dijo el colombiano, quien llegó a Estados Unidos hace 17 años. “Mientras uno no tenga ese título, uno no goza de todos los beneficios y uno se siente un poco discriminado”.

El padre de familia, quien trabaja en el negocio de la construcción, manifestó que habiendo vivido en carne propia no tener papeles siente que no se puede olvidar de quienes aún no gozan de su estatus migratorio.

“A raíz de lo que se está viviendo en este momento, entre las dos alternativas que hay me inclino por una de ellas definitivamente, por Hillary, porque como fui una persona sin documentos en este país, sé como sufren los que no los tienen, y es mi deber votar para evitar que locos discriminatorios lleguen al poder”, afirmó.

Alejandra Sorto, originaria de El Salvador, también está lista para ejercer por primera vez su derecho al voto en una campaña presidencial, y le hizo un llamado a los ciudadanos que aun no se registran para que lo hagan pronto, pues según afirma, es un asunto de “poder”.

“Los latinos tenemos poder económico y ahora debemos tener poder político porque hay muchas cosas afectándonos como para quedarnos de lado sin hacer nada”, aseguró la joven, de 28 años.

“Soy una inmigrante que vino aquí por razones extremas, como la mayoría, y el voto es importante porque con él tenemos una voz, no solo a nivel nacional sino también a nivel local”, concluyó la nueva ciudadana estadounidense, advirtiendo que aún no ha decidido a qué candidato le dará su voto.

“Quiero oírlos más, porque hasta el momento ninguno ha presentado plataformas y programas concretos que vayan más allá de la retórica”, dijo.

Datos de la jornada especial del miércoles