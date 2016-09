Tiene 90 años pero se enfrenta a corpulenta asaltante en Manhattan

¡Una abuelita de armas tomar!

Gina Zuckerman es la más reciente víctima de la ola de crímenes contra ancianos que está inundando la Gran Manzana. Sin embargo, el asalto a esta mujer de 90 años tuvo un final completamente inesperado porque esta residente de Manhattan, de aspecto menudo y delicado, se negó a soltar su bolso y se enfrentó a su corpulenta atacante.

El frustrado ataque sucedió el martes, cuando la anciana daba su paseo diario a mediodía por la Quinta avenida.

“A la altura de la calle 11 me paré por el tráfico. Iba hacia el centro de ancianos cuando una mujer me atacó por la espalda y me tiró al suelo“, declaró la nonagenaria al New York Post.

El objetivo de la asaltante era robarle el bolso pero Zuckerman no se lo permitiría porque “tenía en él documentos”. “Sólo llevaba $10, el dinero no era importante, lo que me preocupaba eran mis documentos“. Cuando la anciana se resistió su asaltante la increpó con insulto y la arañó la cara. “¡Idiota, estúpida!¡Eres tonta!”, le gritó la delincuente según narra la anciana.

Esta abuelita de armas tomar aseguró que sintió miedo pero que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por defenderse. Cuando pidió ayuda, un grupo de peatones se acercó a ella y la agresora mintió diciendo que era su asistente, para luego huir del escenario.

Pero la heroica historia de Zuckerman no acaba aquí… Su carácter tenaz y luchador se entiende cuando se conoce su vida. Gina abandonó Polonia, su país de nacimiento, huyendo de los nazis en 1939. Trabajó en condiciones de esclavitud durante seis años en Alemania y consiguió comenzar una vida nueva en EEUU cuando una organización judía la rescató. Estudió en el Colegio de Washington Irving y desarrolló una carrera en publicidad. A día de hoy, con 90 años, sigue activa haciendo trabajo comunitario en un centro cercad de Washington Square Park.

Seguramente si la ladrona hubiera sabido que su víctima era un hueso duro de roer, se habría pensando dos vez la comisión del delito.

Y aunque el asalto a Zuckerman fue frustrado gracias a la valentía de esta mujer, es un caso más de los 300 ataques producidos contra personas mayores de 65 años en lo que llevamos de año en Nueva York.

La Policía de Nueva York (NYPD) está buscando a la sospechosa, una mujer corpulenta con un tatuaje en el brazo izquierdo y que fue vista por última vez vistiendo pantalones rojos y camiseta de tirantes.

Help ID this female who attempted to rob a 90-YR-OLD woman at 5 Ave & W. 12 St, Manhattan (has tattoo on left arm). Call #800577TIPS w/info. pic.twitter.com/hkW2fN0mEH — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 28, 2016

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con la sospechosa, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.