Suspensión de trenes y cambios en los transportes por accidente en Hoboken

Todo lo que debes saber sobre los cambios en el servicio público de transporte

Debido al accidente de trenes en Hoboken, todos los servicios del PATH han sido suspendidos.

La Agencia de Transporte de Nueva Jersey, NJ Transit, ha recomendado a los pasajeros usar servicios alternativos como el tren ligero.

Rail service is suspended in &out of HOB due to a train accident at Hoboken station. (1/2) — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) September 29, 2016

No obstante, el servicio de tren ligero de Hudson Bergen no está en funcionamiento. El servicio entre la calle 2 y Newport sí continúa en activo.

HBLR service is suspended into &out of HOB terminal due to a heavy rail train accident at HOB. Service btwn 2nd St & Newport unaffected. — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) September 29, 2016

Además, el ferry NY Waterway y los buses aceptan los tickets del tren para los trayectos hacia Manhattan.