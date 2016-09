Última Hora: Reportan más de 100 heridos por choque de tren en Hoboken

El NJ Transit y del Port Authority informaron que todavía no había destalles sobre posibles muertos por el choque de un tren en la terminal de Hoboken, aunque múltiples testigos han indicado en las redes sociales que habrían innumerables heridos. Algunos reporteros que han llegado al lugar del incidente están reportando que las autoridades han informado de al menos 100 lesionados, algunos en estado crítico.

Video realizados por pasajeros ya se pueden ver en diferentes redes sociales, y esto muestran la gran destrucción que provocó el choque.

El choque del tren de New Jersey Transit ocurrió alrededor de las 8:30 a.m., en plena ‘hora pico’ cuando los vagones se acercaban a la terminal en Hoboken la cual es usada por unos 50,000 viajeros cada día.

NJ Transit informó que el servicio fue suspendido en su totalidad en esa estación, y aclaró que el incidente no afectó la estación del PATH en Hoboken, aunque el servicio de esa línea de trenes también fue suspendida.

Rail service is suspended in and out of Hoboken, NJ, station after crash. https://t.co/JqZP4WjR7l pic.twitter.com/PYNRbruR2l

— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 29, 2016