Fans de los Yankees quieren despedir a ‘Big Papi’ Ortiz mostrándole las nalgas

Nace movimiento en NY para enseñarle el trasero a David Ortiz

Una despedida única en su clase. Eso pretenden darle al dominicano David Ortiz un grupo de fanáticos de los Yankees de Nueva York el próximo 29 de septiembre.

Se trata del llamado que se ha realizado en Nueva York vía una página de internet que invita a los fanáticos de los Yankees a enseñarle las nalgas en señal de despedida a Ortiz en el último juego del bambino dominicano en el Yankee Stadium.

Bajo el nombre Moon Big Papi, en referencia a la acción de virarse de espaldas y bajarse el pantalón para enseñarle el trasero a alguien, los gestores de la singular despedida piden que los Yankees le hagan memorable la despedida del pelotero que les dio candela en gran parte de los pasados 15 años.

“¡Quítate esos estúpidos lentes!” Alvarez a Conor McGregor durante la presentación de UFC 205

El propio Ortiz ya conoció del movimiento al hablar del mismo en una columna publicada hoy en The Players Tribune en la que menciona que si eso sucede él se echará a reír hasta llorar y luego intentará responderle a todos los atrevidos con un jonrón en el partido.

“Algunos jugadores nacieron para ser Yankee, ¿usted me entiende? Yo, en cambio, nací para rivalizar contra los Yankees”, destaca Ortiz en un escrito donde reconoce cuánto ha valorado jugar su carrera ante los Mulos del Bronx y cuanto extrañará esa rivalidad.

“Si 50,000 personas me muestran el trasero les prometo dos cosas. Primero, que me reiré tanto que posiblemente terminaré llorando. Y luego cuando cesen mis lágrimas, me pararé en la caja de bateo y trataré de disparar un jonrón que llegue hasta el choo choo tren. Así que mucho cuidado. Ustedes ya no tienen a Mariano Rivera en el equipo, ¿saben a lo que me refiero?”.

El NYCFC jugará partido amistoso con el Necaxa

Así que está por verse si algunos atrevidos despedirán a Ortiz enseñándoles su otra cara.

Como dato curioso, en la página moonbigpapi.com los gestores invitan a los atrevidos a hacer la gestión en masa al destacar que si solo 10 lo hacen serán arrestados, pero que si 10,000 lo realizan podrán contarle del momento a sus hijos y nietos por generaciones.