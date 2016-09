“¡Quítate esos estúpidos lentes!” Alvarez a Conor McGregor durante la presentación de UFC 205

Orgullo irlandés, amenazas de noqueo y mucho estilo fue lo que hubo durante la presentación de la función que se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo 12 de noviembre

Las conferencias de prensa ya son parte del espectáculo de la UFC, pues no sólo hay periodistas, sino aficionados que corean los nombres de sus peleadores favoritos en medio de las preguntas de los medios especializados.

La cita de este martes en el Madison Square Garden para poner cara a cara a los contendientes de la función UFC 205, no fue la excepción. En ella todo giró en torno al clásico parloteo del irlandés Conor McGregor, el actual campeón de peso pluma quien buscará su segundo cinturón enfrentando en el octágono a Eddie Álvarez por el trono de los ligeros.

McGregor fue fiel a su estilo, denostó a su rival y sembró polémica con sus declaraciones mientras Alvarez mantenía una actitud tranquila, pero llena de ironía, burla y provocación.

“(Alvarez) debería agradecer que lo escogí. Tiene mucha suerte de estar en donde está, pero lo voy a noquear, dijo McGregor y agregó con un contundente golpe que Alvarez no reviró:.”No puede pagar sus cuentas, está en bancarrota“.

Lo que sí dijo el estadounidense fue todo un reto para el ego de McGregor: “Conor es dinero fácil. Nunca se ha enfrentado a alguien como yo en la UFC (…) No tienes oportunidad” le dijo a un cada vez más iracundo Conor McGregor, a quien acusó de “no lidiar bien con la adversidad“.

El irlandés reviró “Vas a necesitar un jodido ejército para vencerme. Te voy a noquear en el primer round”, dijo Conor al tiempo en que Alvarez le gritaba “¡Quítate esos estúpidos lentes!” en alusión al look que antes presumió ante sus colegas. McGregor se levantó de su silla y retó repetidamente a Eddie: “¡Quítamelos, quítamelos!”.

Eddie Alvarez wanted Conor McGregor to take his sunglasses off and by God he did it. pic.twitter.com/QdzrDZyM5P — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 de septiembre de 2016

Por su parte Dana White, afirmó que quiso llevar a Nueva York a lo mejor para la cartelera de UFC 205, sin importar de dónde ni cómo. McGregor gritó lleno de orgullo “Los irlandeses construyeron este lugar. Los irlandeses amamos NY y es un honor estar aquí”.

Casi para terminar fueron dos los momentos más curiosos, y ambos fueron motivados por periodistas: El primero, cuando uno le preguntó a Conor por qué creía que era el peleador más rudo de todo el panel, tras lo que intervino Jeremy Stevens, causando el asombro y la risa del irlandés quien sólo dijo al micrófono: “Who the fuck is this guy?“.

Y el segundo, cuando otro cuestionó a Alvarez su derecho a subirse al octágono para pelear con McGregor, parecía una pregunta seria, pero pronto se vio que se trataba de un fan que incluso le pintó un dedo medio al peleador, mientras su rival se reía a carcajadas y celebraba por todo lo alto.

This guy who got to ask the final question at the press conference making all New Yorkers proud. Just ripped Eddie Alvarez. pic.twitter.com/Kvu0v6C4P5 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 de septiembre de 2016

Después vinieron las fotos, donde las alarmas de pelea se encendieron, aunque los dos estelares sólo amagaron con Dana White de por medio.