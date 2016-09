Cansada de los Likes de su esposo a otras mujeres en Facebook, planea su venganza

Leiry Amarales Ortiz se ha vuelto toda una celebridad en la red por la ingeniosa acción contra su marido

¿Cuántas veces le das “Like” a fotos de mujeres que no son tu pareja? Para algunas chicas, la acción no tiene importancia. Pero para otras, como Leiry Amarales Ortiz, es motivo de preocupación y celos.

Esta joven uruguaya se cansó de que su esposo llenara de “me gusta” fotos sugerentes de otras mujeres en Facebook, por lo que planeó su venganza.

¿Cómo detuvo la afición de su marido? Ella misma se tomó una foto con un escote y la publicó en la red con el siguiente mensaje: “Esta foto es para mi querido esposo Mauricio Barrenechea, ya que a él le gusta tanto poner me gusta en fotos de mujeres mostrando las t…Mi amor, a cada foto que le des me gusta, voy a sacarme una igual. Vos tenés una mujer linda en casa, no es necesario buscar en la calle, con amor, te amo Mauricio”.

Varios medios se han hecho eco de la historia. Mientras las reacciones han sido de elogios para Amarales Ortiz y de burla para su esposo.