Carmen de la Rosa: “Hay necesidad de un nuevo liderazgo”

La joven candidata del Distrito 72 espera derrotar en las elecciones legislativas al veterano Guillermo Linares, quien busca su reelección

Faltan menos de dos semanas para que se realicen las elecciones de la Legislatura del estado de Nueva York, y en el Distrito 72, la dominicana Carmen de la Rosa está alistando motores para enfrentar a su compatriota Guillermo Linares por la silla que el exeducador ostenta actualmente en la Asamblea.

La madre de 30 años, quien es hija de un antiguo bodeguero y una cuidadora de enfermos, asegura que Linares se ha dormido en los laureles porque en vez de promover proyectos, se limita a votar. La candidata asegura que el 13 de septiembre celebrará la victoria llevando sangre nueva a la Legislatura.

¿Por qué decidió lanzarse para la Asamblea estatal?

“Creo que hay una necesidad grande de tener representación activa y presente que abogue por las personas de la clase trabajadora, los envejecientes, las familias de la clase media, las mujeres y los niños que están creciendo en la comunidad. Hay una necesidad de tener un liderazgo nuevo”.

¿Por qué enfrentarse a Guillermo Linares, quien es un político de amplia trayectoria?

“Porque creo que mi comunidad se merece a un representante que esté presente. Yo tengo mucho respeto por Guillermo Linares, él es un hombre del que he escuchado desde que tenía siete años, pero creo que el tiempo se ha pasado y la comunidad necesita un líder verdadero”.

¿Cree que el asambleísta Linares no ha hecho lo suficiente?

“No hay energía. No es que haya votado en contra de legislaciones importantes, porque la verdad siempre ha votado de manera progresista y correctamente, pero es importante tener en Albany a alguien que luche. No podemos tener a alguien que solo se siente y levante la mano para votar. Necesitamos a alguien que vaya con una voz que se haga sentir”.

¿Cuál es el tema principal en el que se va a enfocar?

“La vivienda es lo más importante. Estamos viviendo en un distrito donde el desalojo es real. Hay miedo de que la gente va a perder sus hogares, miedo de ser desplazados y acosados por sus caseros. Por eso voy a luchar para que los inquilinos se empoderen y voy a ayudar a fortalecer las leyes de vivienda en Albany y asegurar que la vivienda asequible se preserve. También temas de educación, el cuidado infantil, los pequeños negocios y educar a mujeres embarazadas”.

Un rival con trayectoria

Desde la oficina del asambleísta Guillermo Linares aclararon que el político dominicano sí ha presentado varios proyectos legislativos en el último periodo. “Se presentaron 13, uno de los cuales fue aprobado”, aseguró Mike Nieves.

Linares tiene la distinción de ser el primer dominicano elegido para un cargo público en los EEUU, en 1991. Se desempeñó desde 1992 hasta el 2001 en el Concejo de Nueva York. Linares es asambleísta estatal. Fue Comisionado de la Oficina de Asuntos Migratorios (2004-2009). Cuando llegó a El Bronx en 1966, conducía un taxi para mantener a su familia.