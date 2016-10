Video: Sissi Fleitas asegura que Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron amantes

Las declaraciones las hizo en el reality "My Life Is A Telenovela"

Foto: WE TV

A Sissi Fleitas no le basta con levantar polémica en “Rica Famosa Latina” ya que ahora hace lo mismo en el nuevo programa de WE tv “My Life Is A Telenovela”.

La sexy cubana soltó una revelación de Gloria Trevi y Mary Boquitas durante el primer capítulo que ha causado controversia.

Mary también participa en el reality que sigue a un grupo de actores en Miami. En la primera emisión Sissi y Mary Boquitas, quien ahora se conoce como María Raquenel, compiten por un mismo personaje en la telenovela de Telemundo “Eva La Trailera”.

Tras el casting, Raquenel es quien se queda con el trabajo, cosa que no sorprende a Fleitas ya que el personaje es una presidiaria.

Conversando con una amiga, Sissi comenta que “nunca se puede perder el glamour aunque este en prisión por más de 5 años besándose con Gloria Trevi en cada rincón”.

La amiga de la exmodelo de “Sábado Gigante” le dice que no sabe si eso es verdad por lo que Sissi responde, “escucha, yo lo se”.

“Yo he conocido a Gloria Trevi por muchos años, su primera Navidad después de salir de prisión ella lo celebró conmigo y mi familia en mi casa”, explicó la rubia.

“Digamos que tengo cero dudas de que Raquenel y Gloria fueron amantes”, concluyó.

El drama entre Sissi y Raquenel seguramente continuará en los próximos capítulos de “My Life Is A Telenovela” que se transmite todos los viernes a las 10pm/9c por el canal WE tv.

¡Mira el destape de Sissi aquí!