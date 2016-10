Neoyorquinas no se quedan calladas ante misoginia de Trump

Mujeres, jóvenes y adultas, de diferentes razas, colores, nacionalidades y creencias, se unieron esta miércoles en la mañana en la Quinta avenida, en Manhattan, para protestar por aquello que les une: su profundo desagrado por la candidatura del republicano Donald Trump.

Acudieron con vestimentas oscuras y carteles con eslóganes contundentes, muchos haciendo referencia a las declaraciones que salieron recientemente a la luz, en las que el magnate fanfarroneaba de que, gracias a su fama, “podía agarrar a las mujeres entre las piernas”. Otros de los mensajes que se leyeron fueron #GOPHandsOffMe (“Partido Republicano aleja tus manos mí”) y #TrumpvsALLofUs (“Trump contra todos”).

El evento se organizó frente a la Trump Tower, y acudieron varias docenas de mujeres que bloquearon las puertas del edificio y gritaron consignas de rechazo al candidato y al Partido Republicano, que también fue objeto de fuertes críticas por “décadas de políticas anti-mujeres, anti-inmigrantes y anti-negros”.

“Como hija de inmigrante, me uno a otras mujeres de color porque todas hemos sufrido por las políticas de odio del Partido Republicano. Hoy queremos poner de manifiesto una visión para todos”, dijo Yong-Jung Cho, quien participó en la protesta.

Otras mujeres, entre ellas víctimas de asaltos sexuales, contaron su experiencia frente a la multitud.

El evento de esta mañana es parte de una oleada de protestas que está teniendo lugar por todo EEUU. En San Francisco, Houston, Albuquerque, y Seattle también se

Women don all black and meet to denounce Trump in NYC today #GOPHandsOffMe #WalloffTrump pic.twitter.com/7DTLPGHJDQ

— Charlotte Willis (@lottiewillis) October 12, 2016