Los Dodgers llegan sin brazos al duelo definitivo ante Washington

Los Ángeles enfrenta a Nationals con dudas en cuanto a su abridor y con un bullpen golpeado

Los Dodgers pondrán su vida en manos de un pitcher que nunca antes ha lanzado con tres días de descanso y en las de otro que apenas tiene dos meses de experiencia en Grandes Ligas.

Sin importar cuál sea el orden en el que aparezcan en el partido del jueves, Rich Hill y Julio Urías serán los encargados de enfrentar a los Nacionales en el quinto y decisivo encuentro de la Serie Divisional de playoffs.

El equipo de Los Ángeles llega al duelo en Washington con una rotación de abridores fuera de toda secuencia lógica y con su cuerpo de relevistas muy castigado en los dos últimos juegos de la serie.

Los Dodgers iniciaron los tres primeros juegos de la serie enviando al montículo a Clayton Kershaw, Rich Hill y Kenta Maeda.

Kershaw lanzó el martes con apenas tres días de reposo, Maeda está descartado como abridor tras haber lanzado el lunes y Hill es el único abridor que se encuentra en posibilidad de arriesgar su brazo.

La preocupación es que nunca antes en su carrera de 12 temporadas en las Grandes Ligas, Hill ha lanzado con solo tres días de descanso.

La otra incertidumbre con el zurdo de 36 años de edad va en relación a la constante aparición de ampollas en su mano de lanzar.

“Estos son los partidos que quieres jugar, físicamente me siento bien, no hay nada que me impida lanzar”, aseguró Hill después del partido del martes en Dodger Stadium.

Aunque es un veterano de mil batallas, Hill tiene solo dos partidos de experiencia en postemporada.

En 2007, cuando era parte de los Cachorros de Chicago, lanzó tres innings en la derrota de su equipo frente a los Diamondbacks en la Serie Divisional.

El domingo pasado, Hill fue el pitcher que cargó con la derrota de los Dodgers en Washington.

A mitad de la actual temporada, Hill llegó al equipo de Los Ángeles procedente de los Atléticos de Oakland.

En su estadía con el cuadro angelino tiene una marca de 3-2 con un promedio de carreras limpias admitidas de 1.83.

Por su experiencia en Grandes Ligas, Hill parece ser la opción lógica de los Dodgers para enfrentar al mejor lanzador de los Nacionales, Max Sherzer.

Con Hill iniciando el crucial partido en Washington, el mexicano Julio Urías se perfila para ser el primero en línea para entrar como relevo.

El zurdo de Culiacán es el único pitcher de los Dodgers que no ha visto acción en los playoffs.

Urías llegó al equipo de Los Ángeles el 2 de agosto y desde entonces ha aparecido en 18 partidos en los que ha trabajado 77 entradas.

El récord del novato de 20 años de edad es de 5-2 con un promedio de 3.39 en carreras limpias admitidas.

“Julio ha demostrado que tiene todo lo que se necesita para poder lanzar en los playoffs”, dijo el relevista de los Dodgers, Luis Avilán.

En apenas dos meses dentro de las Grandes Ligas, Urías ya se ganó también el respeto de quien es el líder de los Dodgers dentro y fuera del terreno de juego, Adrián González.

“Si le toca lanzar a Julio, todos vamos a estar ahí para respaldar su trabajo”, aseguró el primera base de Los Ángeles.

La nube negra sobre Dusty

El manager de los Nacionales de Washington enfrenta una mala racha que los Dodgers esperan alargar aun más.

En ocho partidos de playoffs que ha dirigido para tratar de cerrar la serie a su favor, Dusty Baker ha perdidos todos.

El último tropiezo de ese tipo se dio el martes cuando no pudo ganar el duelo que le hubiera eliminado a los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El jueves, Baker podría cortar ese lastre, o bien, añadir un eslabón más a su cadena de derrotas en juegos de vida o muerte.

Dusty Baker en playoffs

Temporada Record Eliminado en Equipo

1997 0-3 Serie Divisional Gigantes

2000 1-3 Serie Divisional Gigantes

2002 10-7 Serie Mundial Gigantes

2003 6-6 Campeonato Liga Nacional Cachorros

2010 0-3 Serie Divisional Rojos

2012 2-3 Serie Divisional Rojos

2013 0-1 Wild Card Rojos

