Informe: El creciente voto latino hará la diferencia

“Critical Mass” revela que los hispanos son el 12 por ciento del electorado a nivel estatal

La organización de defensa de inmigrantes Make the Road Action (MRA) dio a conocer este miércoles un nuevo informe que muestra la creciente fuerza del electorado latino en Nueva York y su posible impacto en las elecciones de noviembre para el Senado estatal y la Cámara de Representantes.

El informe de la MRA titulado “Critical Mass: Latino Voters Poised to Make the Difference in New York’s November State and Congressional Elections” presenta estadísticas y establece cómo y porqué los votantes latinos están motivados a votar en noviembre.

Critical Mass halló por ejemplo que los latinos constituyen el 12 por ciento del electorado a nivel estatal y en general las personas de color son el 31 por ciento del electorado en todo el estado. Mientras muchos ven a la ciudad de Nueva York, donde el 28,6% de la población son latinos, como el centro latino del estado del imperio, establecidos y crecientes centros latinos existen a través de todo el estado de Nueva York.

El poder del voto

“Los latinos están creciendo en el poder político y vamos a seguir votando para representar los intereses y necesidades de nuestras comunidades hasta que se escuchen. Este informe muestra lo que muchos en todo el estado y el país ya saben -los latinos tienen el poder de ser la diferencia entre los candidatos ganadores y perdedores”, subrayó la concejal Julissa Ferreras-Copeland (D-Queens).

Ferreras-Copeland felicitó el trabajo que hace Make the Road Action en educar y motivar a los votantes para que vayan y emitan su voto el 8 de noviembre.

En Long Island por ejemplo, cita el reporte, los latinos representan el 14,6% de la población en el condado de Nassau y el 16,5% de la población en el condado de Suffolk, y representan aproximadamente una décima parte de los votantes registrados en los principales distritos del Senado estatal. Así mismo, en la parte baja del valle del Hudson, ciudades como White Plains y Newburgh, donde el 29,6% y 47,9%, respectivamente, de la población son latinos han visto un gran aumento de la población latina, así como un crecimiento sustancial de los votantes registrados.

Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road Action, aseveró que el informe muestra que los votantes latinos se están convirtiendo en el factor decisivo en los distritos que probablemente van a determinar el equilibrio de poder en Albany en 2017.

“Nuestra comunidad se está naturalizando y registrándose para votar en contra de Trump y con esa votación tirar abajo el Trumpismo en noviembre. Haremos todo lo posible para asegurar que nuestras comunidades lleguen a las urnas para derrotar a los candidatos anti-inmigrantes para presidente, para el Congreso y en la legislatura estatal y hacer que nuestras voces sean escuchadas por el respeto y la dignidad para todos”, dijo Valdés.

Campaña anti-inmigrante de Trump incentiva a votar

Testimonios en el informe resaltan que los datos nacionales y estatales han demostrado que los latinos se están naturalizando y registrándose en masa, esto alimentado en gran parte por la campaña anti-inmigrante de Donald Trump y otros candidatos anti-inmigrantes.

“Voy a votar este año para hacerme oír y sentir como una mujer latina en defensa de mi comunidad. Somos una nación que se supone que nos proteja a todos, incluso si los republicanos se colocan con Donald Trump no quieren ver que la realidad. La tremenda injusticia, falta de respeto, la inseguridad y el racismo que enfrenta nuestra comunidad me hace sentir más motivada que nunca, no sólo a votar, sino a trabajar para obtener el voto de mi comunidad”, declaró Marlenis de los Santos, una residente de Long Island y miembro de Make the Road Action.

Los senadores por Nueva York Gustavo Rivera (D-Bronx) y José Peralta (D-Queens), también se pronunciaron sobre los resultados del informe.

“Los resultados de esta contienda electoral tendrán un impacto drástico tanto en el rumbo del país como en el del estado para las generaciones venideras. Este informe muestra que el voto latino sigue creciendo, pero también en qué medida la comunidad está tomando directrices necesarias para asegurarse de que su voz sea escuchada”, dijo Rivera.

“El gigante dormido se despierta, y en noviembre, los latinos estamos preparados para seguir haciendo historia”, dijo de su parte Peralta.

El informe también ofrece recomendaciones para los demócratas, a los que señala que no siempre han demostrado liderazgo en las prioridades de los latinos e inmigrantes.

El reporte sugiere que para profundizar lazos con la comunidad latina y tomar ventaja de la oportunidad política que le ofrece esta campaña, los demócratas deberían invertir en el compromiso y promover fuertemente las políticas pro latinos y pro inmigrantes, lo que haría que los candidatos republicanos paguen un precio muy alto en noviembre.