El “explosivo” hallazgo que dejó al descubierto Matthew en Carolina del Sur

En la costa de Folly Beach, un material histórico activó a las autoridades

El exalcalde de Folly Beach, en Carolina del Sur, Richard Beck, caminaba el pasado fin de semana por la zona tras el paso del huracán Matthew sin imaginar que se toparía con piezas históricas que datan del periodo de la Guerra Civil en Estados Unidos.

El domingo, luego de que el sistema azotara el área, quedaron expuestas “16 municiones sin explotar” (balas de cañón) en la superficie de la costa de Lowcountry cerca de la avenida East Ashley.

Un escuadrón de ingenieros de disposición de explosivos de la Base Charleston y personal de la oficina del alguacil acudieron a la escena, reportó la estación WTOC.

“Yo sabía que eran balas de cañón”, indicó Beck al medio. “Una de éstas tenía un hoyo muy distintivo por el mismo centro. Yo que sé un poco sobre la Guerra Civil, yo sé que ellos ponían detonadores en las balas para explotarlas cuando desearan”, agregó.

“Es interesante”, señaló. “Todo el mundo sabe que en la isla habían fortificaciones y que había mucha actividad durante la Guerra Civil. Realmente, a mí no me sorprendió, más bien, me maravilló”.

Los explosivos fueron detonados por miembros de la Fuerza Aérea y una pequeña muestra transportada a la base militar. Las autoridades aseguraron que el material de color café rojizo no representa amenaza para la ciudadanía.

En principio, la zona fue llamada por los ingleses, “Folly” debido a que estaba llena de árboles así como maleza.

Durante los inicios de la Guerra Civil, en el 1863, Folly fue ocupada por el Ejército Confederado, indica la página web de la ciudad. Los soldados construyeron caminos, fortalezas, almacenes, etc, lo que permitió que eventualmente la isla tuviera la capacidad de cobijar a 13,000 tropas y sus esquipos. La milicia confederada convirtió Folly Island en su base estratégica en la batalla por la posesión de Fort Sumter.

WTOC-TV: Savannah, Beaufort, SC, News, Weather & Sports