Devon Murray, actor de ‘Harry Potter’, ¡pensó en suicidarse!

El actor irlandés compartió públicamente los problemas psicológicos que sufre desde hace 10 años

El fenómeno de masas en el que se convirtió la primera adaptación cinematográfica de la saga literaria de ‘Harry Potter‘ (2001) consiguió catapultar al estrellato a muchos de sus jóvenes actores y no solo a su famoso trío de protagonistas, pero mientras algunos de ellos lograron mantenerse inmunes a los efectos más negativos de la fama y la atención mediática, otros como el actor Devon Murray (27) -interpretaba a Seamus Finningan- sucumbieron de inmediato ante problemas tan graves como la depresión que lleva sufriendo desde hace una década.

“Llevaba diez años luchando en silencio contra la depresión y recientemente decidí contarlo, lo que ha supuesto una gran diferencia para mí“, reveló el intérprete irlandés en su cuenta de Twitter con motivo del Día Mundial de la Salud, para añadir a continuación que llegó un momento en el que incluso pensó en quitarse la vida.

I've been battling depression in silence for ten years & only recently spoke about it and has made a huge difference #worldmentalhealthday — Devon Murray (@DevonMMurray) October 10, 2016

“Este mismo año se me llegó a pasar por la cabeza la idea de suicidarme y ese fue el instante en el que desperté y me di cuenta de que necesitaba abrirme y contárselo a la gente“.

I had suicidal thoughts this year and that was the kick up the arse that I needed! Open up, talk to people #worldmentalhealthday — Devon Murray (@DevonMMurray) October 10, 2016

Desde entonces, el artista se ha erigido en todo un ejemplo a seguir para muchas otras personas que tienen que lidiar a diario con sus inseguridades, por lo que se siente “feliz” de que su experiencia haya servido para ayudar a los demás.

“Estoy muy feliz de que mi testimonio los haya ayudado a muchos de ustedes a encontrar la fuerza necesaria para hacerlo. Todos recibimos el cariño y la preocupación de los que nos rodean. Háblenlo“, publicó en la misma plataforma.

I'm so happy that from me opening up it helped so many of you find the strength to.We are all loved and cared about by those around us #talk — Devon Murray (@DevonMMurray) October 11, 2016

Muchos han sido los internautas que han querido mostrarle públicamente su respaldo a través de la misma red social con constantes mensajes de cariño, un gesto que Devon no ha tardado en agradecerles.

“También tengo que dar las gracias a todos por los increíbles mensajes de apoyo. Mucho amor para todos“.

I'm also so thankful for all the kind messages of support yesterday. So much love for you all 💜 — Devon Murray (@DevonMMurray) October 11, 2016

El pasado mes de abril, el actor -que llegó a embolsarse más de un millón de euros con los filmes del famoso mago- fue condenado a pagar una multa de 210.000 libras (260.000 euros en su momento, pero con el actual tipo de cambio tras el ‘brexit’ la equivalencia ronda los 230.000 euros) a su exagente, Neil Brooks, como consecuencia de las deudas que tenía contraídas con este.

Tras semejante varapalo judicial, el artista acabó en bancarrota pero a su maltrecha situación económica también contribuyeron las cantidades ingentes de dinero que habría gastado en “coches, chicas y alcohol”, como publicaba hace unos meses el diario Daily Mail.