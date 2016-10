El 69% de los latinos ente 45 y 60 años carecen de este documento de últimas voluntades

El 68% de los adultos hispanos cree que es importante dejar un legado para su familia y seres queridos, según contaron recientemente en una encuesta a la aseguradora Northwestern Mutual. No obstante, siete de cada 10, de acuerdo con esta aseguradora, no tienen un plan financiero para asegurarse una cierta estabilidad. Igualmente, a otra aseguradora, Massachussetts Mutual Life (MassMutual) la misma proporción de esta comunidad entre 45 y 60 años, le ha admitido que no ha hecho testamento.

Y no es lo correcto.

Si, debería tener un testamento.

De hecho la mayoría intuye que es así y pesar de no tenerlo planficado financieramente el 57% ha dicho a MassMutual en que quieren dejar un legado como una gran madre, gran padre….

Pero más de la mitad de los latinos creen que no tienen suficientes ingresos o activos para planificar nada. “Sin una planificación al final de su vida, los hijos y el resto de la familia pueden encontrarse en dificultades innecesarias en el caso de una pérdida”, explica David Hufnagel, director del mercado latino de MassMutual.

El objetivo más importante de un testamento es que los activos de cada uno se distribuyan como se desee. Cuánto, a quiénes, cómo, en caso de un menor con qué tutelaje, etc.

“Tener un testamento provee protección legal y permite a cada persona decidir quién se queda con el dinero que tenga, las joyas, propiedades… No tenerlo puede crear un proceso probatorio que tome mucho tiempo y dejar a los herededos con costos legales muy elevados que pueden evitarse con esta declaración de últimas voluntades”, explica Hufnagel.

Se puede pensar que si no se tiene nada, nada se puede dejar pero hay quien fallece en accidentes de los que luego pueden llegar compensaciones monetarias que repartir. Y estas pueden reducirse en batallas legales. En el caso de matrimonios, es siempre buena idea dejar tranquilidad financiera a la pareja o pensar en cómo proteger a los hijos dejando un guardián a cargo. En el estado de Nueva York incluso se puede proteger a las mascotas con un testamento.

En caso de que no se deje testamento, hay leyes que deciden cómo se reparte los bienes del fallecido sin tomar en consideración lo que este hubiese querido. En casos como en el Estado de California en el que no haya familiares directos o indirectos el estado se queda con el patrimonio.

Para muchos emigrantes que han conseguido con los años comprar propiedades en sus países de origen es aconsejable pedir ayuda profesional de un abogado, dice Hufnagel. Si, tiene un patrimonio de elevada cuantía, igualmente es aconsejable el asesoramiento.

Si no es su caso, hay muchos modelos de testamento que pueden ser encontrados en Internet aunque uno simple no es muy caro si acude a un abogado. Hay quien cobra alrededor de los $100.

Requisitos básicos

La edad de quien hace el testamento (debe ser mayor de 18 años)

Estar en plenas capacidades mentales

Tener la firma de dos testigos en el mismo momento y la fecha en el documento, recuerda David Hufnagel de MassMutual.

Recordar que en testamentaría, un acto posterior revoca el anterior.

A mano y en soledad

En 26 estados es posible crear un testamento escrito a mano u ológrafo (holographic will) que solo requiere la firma del testador, en el idioma en el que se sienta más seguro y con la fecha de redacción. En California si se aceptan este tipo de testamentos sin necesidad de testigos o notario. Nueva York, sin embargo, es más restrictivo y permite este tipo de últimas voluntades solo a miembros de las fuerzas armadas o acompañantes de miembros del ejército en un conflicto armado. Pero además se necesitan dos testigos y se invalida con el tiempo una vez que haya acabado el servicio. En estos casos también permite testamentos verbales.