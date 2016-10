Conor McGregor sale con un nuevo berrinche

Ahora dice que no volverá a pelear en Las Vegas porque le impusieron una multa

Si bien es uno de los mejores del mundo en las artes marciales mixtas, también se podría decir que es uno de los más changos y quejones que existe.

El luchador Conor McGregor expresó que ya no desea pelear en la ciudad de Las Vegas. Así lo informó el presidente de la empresa UFC, Dana White.

Según White, el irlandés se rehúsa a regresar a la llamada “Ciudad del pecado”, después de haber sido multado esta semana por $150 mil por la Comisión Atlética de Nevada.

“No me encantó cuando sucedió (la multa) y lo hicimos lo mejor que pudimos en el momento, pero vamos,” dijo White durante una aparición especial The Herd. “El otro problema es que Conor McGregor me golpeó ayer y dijo: “Yo no quiero volver a pelear en Nevada otra vez. Nunca'”.

McGregor (20-3), fue penalizado por sus acciones durante una rueda de prensa previa al combate UFC 202 el 20 de agosto. En ella McGregor y su oponente, Nate Díaz, se arrojaron botellas de agua y latas de bebida energética el uno al otro después de que Díaz se levantó bruscamente y salió de la rueda de prensa antes de tiempo.

Además de la multa, también se le ordenó realizar 50 horas de servicio a la comunidad. El agente de McGregor, Audie Attar, dijo a SportsCenter a principios de esta semana que la principal preocupación del equipo era asegurarse de que McGregor no fuera suspendido, ya que ha programado luchar contra Eddie Álvarez en el UFC 205 el 12 de noviembre. No especificó si McGregor tiene la intención de apelar la multa.

McGregor reaccionó a la multa en un tweet:

I get fined more than these bums get paid — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de octubre de 2016

El que McGregor no esté presente en esta cartelera sería un gran golpe financiero para la ciudad de Las Vegas. De acuerdo con los registros de NSAC, McGregor ha encabezado cuatro de las cinco carteleras con mayor recaudación en la historia de MMA en Nevada. La lucha por su título pluma contra Jose Aldo en el UFC 194 en diciembre pasado, generó ganancias de $10 millones solo en boletos.

Díaz (19-11), que perdió ante McGregor en UFC 202 por decisión mayoritaria, también se enfrenta a una potencial acción disciplinaria.