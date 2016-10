Buscan hombre que intentó tirar a niño de un tren en marcha

La Policía de Nueva York (NYPD) solicita la ayuda de los ciudadanos para identificar a un hombre que la semana pasada intentó tirar a un menor fuera de un tren en movimiento a su paso por Manhattan.

Según informó la Uniformada, el sospechoso agarró al niño de 11 años y lo sacó entre los vagones de un tren de la línea 4, cerca de Union Square, lo zarandeó fuera del vehículo y le amenazó con tirarlo a los rieles.

Help ID this M/B/30’s wanted for assaulting a M/11 on the 4 train at Union Sq 10/5. @NYPDTransit Call #800577TIPS pic.twitter.com/PXuFlT9xT9

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 12, 2016