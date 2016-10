Video: Mina lleva a Colombia a un empate de oro y festeja enseñando de más

El defensor Yerry Mina anotó de cabeza a los 84 minutos el gol con el que Colombia rescató un empate 2-2 ante Uruguay en el estadio Metropolitano por la décima jornada de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

La selección que dirige José Pekerman abrió el marcador en el minuto 15 con un remate de cabeza del centrocampista Abel Aguilar, pero la Celeste igualó las acciones a los 27 por la misma vía por intermedio de Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez.

Después, en el minuto 73, Luis Suárez aprovechó un error de Oscar Murillo y con la derecha concretó el 1-2 para Uruguay.

Sin embargo, Colombia no se desanimó y al 84′ Mina, tras un excelente pase de Cuadrado, consiguió el empate definitivo con otro cabezazo que no pudo detener el portero Muslera.

El festejo con bailecito integrado y un amago de ‘strip tease’ gracias a que el resorte del short del jugador quizás se rompió, no se hicieron esperar. ¡Total locura en Barranquilla!

Incredible equalizer from Yerry Mina to bring @FCFSeleccionCol back level with @Uruguay #beINConmebol https://t.co/Yr5uhum21U

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 11 de octubre de 2016