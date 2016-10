Video: Atacan brutalmente a hombre de 66 años en el subway

La Policía de Nueva York (NYPD) está buscando a un hombre que atacó brutalmente a un pasajero del tren M el domingo por la noche.

El agresor golpeó a su víctima, de 66 años, hasta tirarlo al piso, donde siguió propinándole puñetazos. Luego robó su teléfono y la cartera que tenía su tarjeta de crédito y $20.

El ataque se produjo en el tren M en dirección a Manhattan, en la estación de Myrtle/Wyckoff Avenue en Bushwick, cerca de la medianoche del domingo.

La escena fue grabada por una cámara de seguridad y la Uniformada publicó el video para facilitar la identificación del supuesto agresor, que huyó de la escena dejando al hombre malherido.

El asaltante fue descrito como un hombre entre 20 y 25 años, de 5,8 pies de altura y 175 libras de peso. Durante el ataque vestía una sudadera negra con capucha, vaqueros negros y zapatillas negras y grises.

WANTED: Male 20’s, 5’8” 175lbs for robbery on the M train at Myrtle/Wyckoff Ave station, Brooklyn. Call #800577TIPS with info. @NYPDTransitpic.twitter.com/lNmBFsDRxd

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 10, 2016