¿Rihanna y Drake han puesto fin a su romance?

La cantante y el rapero habrían acordado mutuamente ver a otras personas para hacer que su relación sea más flexible

Aunque Rihanna y Drake dejaron entrever este verano a través de inconfundibles gestos, cruces de declaraciones y alguna que otra foto en las redes sociales que le habrían dado una nueva oportunidad al estrecho pero inestable vínculo que siempre han mantenido, ahora ambos habrían tomado la decisión de romper la exclusividad de su relación para poder ver a “otras personas”.

“Rihanna y Drake están viendo a otras personas en estos momentos, lo que hace que su relación ya no esté marcada por la exclusividad. Todavía se quieren, pero sus agendas profesionales se han interpuesto en el camino y no pueden comprometerse a estar solo el uno con el otro”, asegura una fuente al portal E! News, antes de matizar que estos nuevos términos no son ni mucho menos sinónimo de ruptura.

“Cualquier cosa es posible entre estos dos, tanto para bien como para mal. Todavía forman parte de la vida del otro y puede ocurrir de todo“.

Al margen del silencio sepulcral que exhibe sobre este asunto, lo cierto es que el rapero podría haber empezado a explorar ya otras opciones sentimentales al haber supuestamente iniciado un intenso idilio con la modelo India Love.

“Drake e India Love se han estado viendo mucho en las últimas semanas y se tienen mucho cariño“, comentó otro informante al mismo medio.

Desde el círculo cercano a los dos artistas se asegura también que la razón fundamental que explica el súbito interés de Drake por India Rose reside en su deseo de “cabrear” a Rihanna tras haberse especulado con la posibilidad de que la barbadense le hubiera sido infiel previamente con el ya exnovio de la maniquí, Cliff Dixon, una aventura amorosa que ahora parece cobrar tintes de melodrama.

“Drake ha estado intentando conquistar a India Love para cabrear a Rihanna, algo que claramente ha funcionado“, explicó el mismo confidente.

Las informaciones sobre los últimos desencuentros entre Rihanna y Drake vendrían a confirmar que ambos no han sido capaces finalmente de llevar su estrecha amistad a un nuevo nivel, pese a que el pasado verano no dejaron de ofrecer ejemplos del cariño que sienten el uno por el otro, como la declaración de amor que el canadiense le dedicó sobre el escenario de los MTV Video Music Awards, o el tatuaje que Rihanna se hizo para recordar una de sus últimas citas con el artista.