Resultados y posiciones de la NFL tras finalizar la Semana 5

Los Bucaneers dieron la sorpresa ante la ausencia de Newton y hundieron a los Panthers en su división

La ausencia por conmoción cerebral del mariscal de campo estelar Cam Newton pesó como una losa en el juego ofensivo de los Panthers de Carolina que anoche vieron cómo tampoco pudieron superar en su campo a los Buccaneers de Tampa Bay que los venció por 14-17 para concluir la Semana 5 de la NFL.

El verdugo de los Panthers, que tienen marca perdedora de 1-4, fue el pateador de origen mexicano Roberto Aguayo, que se encargó de anotar el gol de campo decisivo de 38 yardas en el último segundo del tiempo reglamentario.

Los Panthers se convierten en el séptimo equipo que después de haber llegado la temporada anterior al Super Bowl la nueva la comenzaron con marca de 1-4.

Resultados

Jueves, 6 de octubre San Francisco 49ers 21 Arizona Cardinals 33 Domingo, 9 de octubre Cleveland Browns 13 New England Patriots 33 Detroit Lions 24 Philadelphia Eagles 23 Indianápolis Colts 29 Chicago Bears 23 Miami Dolphins 17 Tennessee Titans 30 Baltimore Ravens 10 Washington Redskins 16 Minnesota Vikings 31 Houston Texans 13 Pittsburgh Steelers 31 New York Jets 13 Denver Broncos 16 Atlanta Falcons 23 Dallas Cowboys 28 Cincinnati Bengals 14 Los Ángeles Rams 19 Buffalo Bills 30 Oakland Raiders 34 San Diego Chargers 31 Green Bay Packers 23 San Francisco Giants 16 Lunes, 10 de octubre Carolina Panthers 14 Tampa Bay Buccaneers 17 Posiciones

- Conferencia Americana División Este ------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- New England Patriots 4 1 0 114 74 .800 Buffallo Bills 3 2 0 117 87 .600 New York Jets 1 4 0 92 138 .200 Miami Dolphins 1 4 0 88 119 .200 División Norte -------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Pittsburgh Steelers 4 1 0 139 93 .800 Baltimore Ravens 3 2 0 94 88 .600 Cincinnati Bengals 2 3 0 92 110 .400 Cleveland Browns 0 5 0 87 148 .000 División Sur ------------ Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Houston Texans 3 2 0 82 104 .600 Tennessee Titanes 2 3 0 92 101 .400 Indianapolis Colts 2 3 0 137 148 .400 Jacksonville Jaguars 1 3 0 84 111 .250 División Oeste -------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Denver Broncos 4 1 00 127 87 .800 Oakland Raiders 4 1 00 142 137 .800 Kansas City Chiefs 2 2 00 83 92 .500 San Diego Chargers 1 4 00 152 142 .200 - Conferencia Nacional División Este ------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Dallas Cowboys 4 1 0 129 91 .800 Philadelphia Eagles 3 1 0 115 51 .750 Washington Redskins 3 2 0 115 122 .600 New York Giants 2 3 0 89 108 .400 División Norte -------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Minnesota Vikingos 5 0 00 119 63 1.000 Green Bay Packers 3 1 00 98 83 .750 Detroit Lions 2 3 00 119 125 .400 Chicago Bears 1 4 00 85 126 .200 División Sur ------------ Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Atlanta Falcons 4 1 0 175 140 .800 Tampa Bay Buccaneers 2 3 0 94 142 .400 New Orleans Saints 1 3 0 114 130 .250 Carolina Panthers 1 4 0 123 135 .200 División Oeste ------------- Equipo PG PP PE PF PC Pct. ------ -- -- -- -- -- ---- Seattle Seahawks 3 1 00 79 54 .750 Los Ángeles Rams 3 2 00 82 106 .600 Arizona Cardinals 2 3 00 125 101 .400 San Francisco 49ers 1 4 00 111 140 .200

Semana 6

Jueves, 13 de octubre San Diego Chargers -- Denver Broncos 7:25 Domingo, 16 de octubre Buffalo Bills -- San Francisco 49ers 12:00 Washingto Redskins -- Philadelphia Eagles 12:00 Tennessee Titans -- Cleveland Browns 12:00 New York Giants -- Baltimore Ravens 12:00 New Orleans Saints -- Carolina Panthers 12:00 Chicago Bears -- Jacksonville Jaguars 12:00 Detroit Lions -- Los Ángeles Rams 12:00 Miami Dolphins -- Pittsburgh Steelers 12:00 New England Patriots -- Cincinnati Bengals 12:00 Oakland Raiders -- Kansas City Chiefs 3:05 Seattle Seahawks -- Atlanta Falcons 3:25 Green Bay Packers -- Dallas Cowboys 3:25 Houston Texans -- Indianapolis Colts 7:30 Lunes, 17 de octubre Arizona Cardinals -- New York Jets 7:30 *El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.