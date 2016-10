Este medicamento mata a más personas que la cocaína

El medicamento recetado para el dolor Tramadol es adictivo y puede ser mortal, según denuncias recientes.

Víctor Toraño, psiquiatra especialista en adicciones y asesor de la administración auxiliar de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), dijo que conoce de al menos un caso de una persona que tuvo que ser ingresada en un hospital para desintoxicarse de su adicción a Tramadol.

Toraño explicó que se trata de un medicamento de la familia de los opiácidos –cuya vertiente ilegal más conocida es la heroína- que existe hace décadas, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Inicialmente se comenzó a distribuir como una medicina que no creaba adicción, pero estudios posteriores demostraron que el Tramadol sí era adictivo y desde el 2014 la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) determinó que la droga no se podría distribuir sin receta.

¿El tramadol puede ser mortal?, se le preguntó. “Absolutamente, uno puede tener una sobredosis con ese medicamento y recientemente se publicó un ‘black box warning’, el aviso más severo que produce la FDA para alertar las posibles consecuencias negativas de un medicamento y la combinación de opiácidos como el Tramadol.

Cuando se combina con otra clase de medicina como benzodiacetina, que puede ser, clonazepam, Klonopin o Xanax (conocida como palitroque en el mercado ilegal), hace más fácil la muerte por sobredosis, uno puede morir por una sobredosis de Tramadol o por una combinación de diversas medicinas”, indicó Toraño.

surely not @DavidJuurlink ?? Prescription painkiller Tramadol ‘claiming more lives than any other drug’ https://t.co/AiXb7s8QYJ

— TAPNA (@TAPNA2017) 8 de octubre de 2016