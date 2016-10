Latino, deja las excusas y hazte la prueba del VIH/Sida

Hispanos de EEUU son la comunidad más afectada por la epidemia, por ello piden realizarse el examen para conocer su estatus durante una jornada nacional de concientización

Todos los días del año son buenos para hacerse la prueba del VIH/Sida. No hay excusas. Especialmente ahora que existe mucha información y hay lugares, organizaciones y clínicas comunitarias que realizan el examen de forma gratuita o a bajo costo. Además, el procedimiento es rápido, completamente confidencial y no se pregunta por el estatus migratorio.

Por ello, no existen pretextos que valgan para no haberse hecho aún este examen tan vital, especialmente si usted es una persona de origen hispano, sexualmente activa y mayor de 13 años.

Aunque representan sólo el 17% de la población general de Estados Unidos, los latinos suman casi el 25% de los nuevos casos de personas diagnosticadas con el VIH/Sida en el país y son el 19% de los que ya viven con la enfermedad.

Según datos de 2014 de los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), del estimado de 44,784 nuevos casos diagnosticados ese año, unos 10,887 fueron de latinos, de los cuales 86% fueron hombres (9,379) y 14% mujeres (1,490).

Actualmente, los estados de Nueva York y California siguen siendo los más afectados a nivel nacional por este virus. Según un reporte de 2012 de la organización Kaiser Family Foundation, en el primero había 41,958 latinos que eran portadores del virus, mientras que en el segundo sumaban los 35,135.

Lo más preocupante de esta situación es que aún un gran número de hispanos infectados no saben que tienen el virus, principalmente los hombres que tienen sexo con otros hombres. Se estima que siete de cada 10 nuevas infecciones ocurren en latinos que se identifican como bisexuales o gays.

Por esta razón, al conmemorarse este sábado 15 de octubre el Día Nacional Latino por la Concientización del Sida (NLAAD), les hacemos un llamado a los miembros de nuestra comunidad para que se hagan la prueba del VIH y conozcan su estatus.

El NLAAD es una campaña de educación sobre el virus que se viene realizando durante los últimos 11 años, cada 15 de octubre, en más de 300 ciudades de EEUU. La misma fue creada por la Comisión Latina sobre el Sida y la Federación Hispana, en conjunto con otras organizaciones a nivel nacional y en Puerto Rico.

Los hombres latinos tienen tres veces más probabilidades que los caucásicos de infectarse con VIH y la mujer latina tiene una tasa 4 veces mayor que las mujeres caucásicas o blancas.

Uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad hispana es que se hacen la prueba muy tarde, ya cuando han desarrollado Sida, de allí que posean cifras tan altas de muerte por esta enfermedad (cuatro veces más que los blancos).

Se ha comprobado que el virus progresa más rápido entre las personas hispanas que en cualquier otro grupo étnico. Se estima que el 42% de los latinos son diagnosticados con la enfermedad del Sida a los 12 meses de haberse enterado que son VIH positivos, en comparación con el 35% de los afroamericanos y el 34% de los blancos.

En el 2014, según los CDC, 916 muertes entre latinos en EEUU fueron atribuidas directamente al VIH.

Y, aunque existe mucha información y campañas educativas sobre cómo prevenir el VIH, tanto en inglés como en español, hay muchos latinos que siguen usando diferentes excusas para no hacerse la prueba.

Si bien el examen de sangre sigue siendo el método más utilizado y confiable para saber si una persona tiene VIH, ahora existe una prueba oral que es muy sencilla, rápida y precisa. Al no requerir la utilización de agujas, no causa ningún dolor y, mejor aún, los resultados se pueden conocer en sólo 20 minutos, porque no tiene que ser enviada a un laboratorio.

Si el resultado es negativo deben tomar las acciones necesarias para mantenerse de esa manera y los que resulten positivos, deben buscar asistencia médica de inmediato. Tienen que recordar que hay medicinas que pueden prolongar la vida de la gente que tiene VIH.

Por todo esto, no hay excusas para que ningún latino desconozca aún su estatus de VIH, porque esto no sólo lo pone en riesgo a él o a ella y a sus parejas sexuales, sino a toda su comunidad.

Hay algunos factores que contribuyen a la epidemia del VIH en las comunidades latinas. Entre algunas de las razones que mantienen a los latino alejados de los lugares donde pueden hacérsela prueba del VIH destacan los factores culturales. Según los CDC, algunos podrían no buscar pruebas, asesoramiento o tratamiento si están infectados, por el gran estigma y la discriminación que existe en esta comunidad caracterizada por el “machismo” y otros estereotipos en torno a la homosexualidad.

Otros factores pueden ser la pobreza, un nivel educativo más bajo, el acceso limitado a la atención sanitaria por falta de seguro médico, y las barreras lingüísticas. También destaca la inmigración, porque muchos inmigrantes indocumentado pueden tener miedo de revelar su estatus, por lo que no buscan servicios de prevención del VIH, no se hacen la prueba o no buscar un tratamiento adecuado si son VIH-positivos.