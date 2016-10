Lanzan movilización de voto inmigrante en el “Día de la Raza”

Diversas organizaciones pro inmigrantes de todo el país están enfocando sus esfuerzos en las elecciones del 8 de noviembre y este miércoles 12 de Octubre o “Día de la Raza”, tendrán actividades en al menos diez estados para informar, registrar o movilizar el voto en favor de sus comunidades.

Estos grupos tienden a enfocar sus esfuerzos en el voto latino, en un año en el que grupos como la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos NALEO han proyectado que habrá por lo menos 13.1 millones de latinos participando en los comicios.

Pero muchos de ellos han tomado decisiones estratégicas para promover a determinados candidatos al congreso federal, legislaturas estatales y hasta alcaldías, para asegurar que habrá apoyo de votantes para los políticos que tienen plataformas pro inmigrantes.

Al anunciar una serie de actividades en diez estados del país, la portavoz de la organización FIRM (Movimiento de Reforma Migratoria Justa) dijo que el objetivo es “asegurar que nuestras prioridades se convierten en leyes y nuestras ideas una solución para los retos de este país”.

“Cuando los latinos, la comunidad asiática y del pacífico y los inmigrantes se unen para acudir a las urnas, todos ganamos”, dijo Matos.

Por ejemplo, voluntarios de Los Angeles organizados por el Fondo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de LA (CHIRLA) participarán junto a sindicalistas de UNITE Here en un viaje a las Vegas la próxima semana, para apoyar la movilización de votantes latinos.

Nevada es un estado particularmente importante en la contienda presidencial pero también está en juego el curul que deja Harry Reid en el senado, donde la candidata Caterine Cortes Masto está en desventaja ante el republicano Joe Heck.

En Nueva York, grupos pro inmigrantes irán puerta por puerta pidiendo apoyo para la candidata demócrata al Congreso, Anna Throne Holst.

En Yakima, estado de Washington, un grupo de 20 a 25 voluntarios recorrerán vecindarios para apoyar a la candidata Pramila Jayapal, una inmigrante de la india que antes de lanzar su candidatura a un curul de la Cámara de Representantes dirigió la organización pro inmigrante One America.

Entretanto grupos de voluntarios de PAZ in Action, un grupo de Arizona, se movilizarán para asegurar que los votantes tienen la información que necesitan y envían sus boletas por correo o voto temprano lo antes posible. El grupo afirma que ha regitrado a más de 100,000 votantes este año.

Entretanto en muchos estados del país están llegando las fechas límites para registrarse a votar y en otros se inicia el “voto temprano” o “voto ausente” que permite participar en la elección a partir de ahora.

LAST DAY to register to vote in the following states! Go to: https://t.co/JYxGEmYNiI & register today! #election2016 #familiesfightback pic.twitter.com/kiXL8nFyR7

— RI4A (@RI4A) October 11, 2016