La Volpe pone fin a los rumores en torno a los refuerzos del América para el Mundial de Clubes

El técnico de las Águilas explica cómo enfrentarán el torneo mundialista, luego de las sensibles bajas en el equipo

Las Águilas del América han vivido un verdadero calvario en pleno año de su centenario y ante la bajas de algunos jugadores por lesión, mucho se ha especulado en torno a la posibilidad de conseguir refuerzos para encarar el Mundial de Clubes, a disputarse en diciembre próximo.

Incluso, el rumor de que el delantero francés André-Pierre Gignac, actualmente jugador de Tigres UANL, reforzaría al cuadro azulcrema, tomó fuerza en los últimos días, pero es el propio técnico de las Águilas, Ricardo Antonio La Volpe, quien desmintió esta versión y de paso aclaró que el equipo concluirá el torneo de liga, la Copa MX y el Mundial sin refuerzos.

“No se puede, ya lo averiguamos y no se puede ni con la lesión de Paul Aguilar, pero es mejor, de ese modo no le quitamos la posibilidad de competir a los jugadores que ya tengo aquí. Tengo un equipo muy competitivo y debo hacerles entender que esto es un juego en conjunto y no de individualismos. Los jugadores que tengo los pondré en posiciones donde se puedan lucir”, explicó el “bigotón”, en entrevista para el sitio JuanFutbol.com.

Una de las más grandes motivaciones y objetivos de La Volpe, es poder enfrentar al Real Madrid en las semifinales del Mundial del Clubes, aunque para ello, primer se tiene que derrotar al rival en turno.

“Me gustaría enfrentar al Real Madrid pero hay que ir paso a paso, la gente quiere ver al América frente al Madrid. Hay que tener cuidado, el mundial pasado quedaron fuera, hay que tomar en cuenta que en ese torneo están los mejores del mundo sin importar si son asiáticos, europeos o africanos. Vamos a trabajar con inteligencia para demostrar la calidad del futbol mexicano”, concluyó el técnico argentino.