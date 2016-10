Las irritantes consecuencias de usar mal los protectores diarios

Dejarlo por mucho tiempo o no tener la higiene básica son principales errores

“Muchas mujeres son de la idea de que en los días que no tienen menstruación, el protector diario les parece ‘limpio’, entonces no se lo cambian a menudo, pero sí debe cambiarse al menos tres veces al día, de lo contrario se exponen a infecciones. No sólo durante la menstruación tenemos flujos de los que debemos cuidarnos”, explicó la doctora Arlyne Carmona.

Datos de la empresa de productos de higiene femenina Saba indican que las mujeres a veces utilizan el mismo protector diario durante más de un día, lo que las hace más vulnerables al ataque de hongos y bacterias.

“Durante el día estamos expuestas a sudor producto del calor o del ejercicio que realizamos, tenemos contacto con la orina y a veces, por más que creamos, no nos limpiamos bien. Todo esto cambia el nivel de acidez de ‘nuestra zona V’ y se expone a bacterias. También se genera mayor humedad y el riesgo de hongos es mayor. Si nos dejamos un solo protector mucho tiempo, el riesgo es muy alto”, dijo Carmona.

“Lo ideal es cambiar el protector tres veces al día. Puede hacerse después de cada comida”, añadió la profesional. Carmona indicó que las infecciones no son culpa del protector como tal.

“Hay personas que no usan el protector porque piensan que causa infecciones, y no es así. El problema es el mal uso. La solución tampoco es no usar protector porque entonces no habría nada que proteja entre la tela de la ropa interior y la piel, y eso también hace que proliferen infecciones. Si no usamos el protector, lo ideal sería cambiarnos de ropa interior tres veces al día”, manifestó.

No te automediques

Si ya sientes una posible infección, no busques solucionarla con simplemente ir a la farmacia a comprar una crema o gel.

“Uno de los mayores problemas de las infecciones es que muchas mujeres que sí detectan los padecimientos toman los medicamentos o cremas que le recetaron a su mamá, a su amiga o a su vecina. Esto es un error porque cada infección es diferente y cada paciente es distinto. Tomar lo que tomó otra persona más bien puede perjudicar a la paciente”, advirtió Ricardo Martín, ginecólogo e investigador.

Martín explicó también que si una mujer no se trata adecuadamente después de una infección, estará más expuesta a nuevas y más severas infecciones.

Los especialistas señalan también que la limpieza vaginal debe realizarse todos los días con agua o jabón neutro. Si la piel es muy sensible, es más recomendable utilizar solo agua.

Las duchas o geles intravaginales para limpieza no son recomendables porque eliminan parte de la flora bacteriana que protege de la reproducción de hongos y bacterias perjudiciales.

“Hay jabones especiales para esa zona que son ideales porque no cambian los niveles de acidez”, concluyó Carmona.