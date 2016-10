Fotos: ¡Kylie Jenner mostró sus encantos en topless para la revista Complex!

La estrella también ofreció una entrevista en la que habla sobre su noviazgo, sus inyecciones para aumentar sus labios y cómo lleva la fama

Kylie Jenner es la portada de la revista Complex en su edición de octubre-noviembre, para la que posa topless y cubriéndose con sus brazos.

Para tomarse la foto sin blusa, la modelo pidió que se fueran todos los hombres menos su novio, el rapero Tyga, y solo quedaran las mujeres de su equipo de estilistas y asistentes.

“Me siento cómoda con mi cuerpo pero no así de cómoda como para estar caminando sin nada frente a un grupo de tipos“, explicó a la revista la menor de la familia Kardashian-Jenner.

@complex Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 2:52 PDT

La integrante del elenco de Keeping Up With The Kardashians también ofrece una entrevista en la que habla sobre su noviazgo, sus inyecciones para aumentar el tamaño de sus labios y cómo lleva la fama a sus 19 años de edad.

Respecto a su relación con “T”, la maniquí reveló que cuando comenzaron a salir les aconsejaron que se mantuvieran lejos el uno del otro.

“El primer año todos los que estaban con él le decían que no saliera conmigo. Pero no lo hacemos por el público, nos amamos. Necesitamos estar juntos todo el tiempo. Nunca nos enojamos sino que arreglamos las cosas“.

@complex Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 2:53 PDT

La joven indicó que la ruptura de dos meses que atravesaron este año les sirvió para darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro.

“Necesitaba saber cómo era estar sin él. Nos dimos cuenta que eso no era lo que queríamos”.