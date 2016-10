Enner Valencia: De tener casi un pie en la cárcel, al doblete salvador en La Paz

A los 4 y 43 minutos el boliviano Pablo Escobar marcó dos goles que parecieron mazazos para Ecuador, que salvó los muebles en La Paz gracias a un doblete de Enner Valencia a los 48 y 89.

Ecuador sacó el 2-2 de los 3,600 metros de altitud de La Paz jugando con diez desde los 79 minutos al recibir Luis Caicedo la segunda cartulina amarilla.

La victoria que sacaba Bolivia hasta los 89 minutos parecía darle oxígeno en las eliminatorias sudamericanas del Mundial y frenar en seco el ascenso de la Tri.

Pero con el 2-2 final, gracias a Enner Valencia, cuestionado en su país por una demanda de la madre de su hija, dejó a la verde con apenas 8 puntos de 30 posibles y mantuvo a la Tricolor a distancia del líder Uruguay, al que visitará el 10 de noviembre.

No time wasted in 2nd half as @FEFecuador get right back into the game thanks to @EnnerValencia14. 2-1 #beINCONMEBOL https://t.co/XMHlFdaOoz

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 11 de octubre de 2016