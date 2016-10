El matrimonio es… una aventura

Hace unos años, Oprah dijo que ella nunca se casó porque temía perder a quién ella era; tener que comprometer su esencia por el bien de otra persona. Este episodio del programa de Oprah presentó la idea que el matrimonio podría ser destructivo a la individualidad de la mujer. La ex- esposa de Lance Armstrong alegó que ella perdió sus sueños, aspiraciones, y fuerza cuando se casó con él, porque su vida se enfocó en su marido y sus sueños, su éxito, sus logros. Cuando yo oí esto mi corazón se sintió triste y una voz interior se rebeló.

Las limitaciones que le dieron al matrimonio hablaban más sobre la persona que la institución. Después de 36 años de matrimonio, mi experiencia ha sido todo lo contrario de la ex esposa de Lance Armstrong.

En el matrimonio he encontrado:

la seguridad y la confianza para completar y alcanzar mis sueños;

un animador de mis logros;

un lugar suave y seguro para caer, cuando la vida me golpea

una aventura;

el privilegio de observar de cerca y íntimamente el desarrollo de otra vida.

Para mí, el matrimonio me liberó.

Libre para ser vulnerable, exponer mis dudas y temores y aun ser amada. Libre a desarrollar mis dones y talentos. Libre para adventurar y aun cometer errores en las pruebas.

Dentro del matrimonio, me he convertido en una mejor persona, más fuerte y más segura. Es un regalo que no anticipé. Yo sólo quería vivir mi vida junto a este hombre. Que nuestras vidas estuvieran entrelazadas. Pero se convirtió en mucho más.

Como hierro con hierro aguza, así un hombre aguza otro. (Pro. 27:17)

Esto es lo que es el matrimonio. No una disminución de uno por el otro sino una unión de dos, así ambos son mejores, más fuertes, más ricos, más libres.

El matrimonio no es fácil. Se tiene que hacer mucho sacrificio y compromiso. Pero, vamos a ser honesto, todo lo que tiene valor requiere un precio.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School