Donald Trump, en guerra contra su partido republicano

Donald Trump está en guerra y esa, al parecer, será su forma de operar en las cuatro semanas que quedan hasta las elecciones.

La declaración de guerra no es hacia su contendiente demócrata Hillary Clinton, con quien ya está en confrontación total desde hace tiempo.

La guerra sin cuartel es contra su propio partido republicano cuyo liderazgo dijo en las últimas horas que enfocará toda su atención en defender sus mayorías en el Congreso, al tiempo que dio carta abierta a los candidatos en todo el país para hacer lo que les convenga mejor respecto al magnate.

A principios de esta semana, Trump dejó entrever que se siente “libre de las cadenas para luchar por el tipo de país que quiero”.

It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016