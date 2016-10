Afirman que rezonificación en Jerome Avenue atenta contra el empleo

La negocios de autos serían desplazados por el plan de vivienda asequible

En marzo pasado se aprobó el plan de rezonificación de Nueva York que pretende crear mayor vivienda asequible e inclusiva con la construcción y preservación de 200,000 unidades en los cinco condados en un plazo de 10 años, y a pesar de que empezó en East New York, Brooklyn, ahora en Jerome Avenue las voces en contra no cesan de levantarse.

Aunque el plan del mandatario local espera construir más de 3,000 viviendas en esa parte del sur de El Bronx, también elimina los espacios usados por industrias del área, como los talleres de mecánica y el negocio automotríz que se mueve allí, por lo que dueños y empleados de esos lugares se oponen rotundamente a que los desplacen.

“Aquí nadie está de acuerdo con ese plan. Nos van a dejar en la calle y no solamente a nosotros sino que van a dejar a nuestras familias sin nada”, aseguró el dominicano Ramón Mirelles, del taller Solution Autoboy.

Asimismo el mexicano Miguel Ángel Juárez, padre de cuatro hijos, calificó el plan de rezonificación como una ironía y le pidió al alcalde que construya en espacios altos y no “bote” a nadie del barrio.

“Quieren poner vivienda para gente pobre aquí y a nosotros que trabajamos, porque somos pobres, entonces nos van a dejar sin trabajo”, se quejó.

“Lo que nos está haciendo a la gente trabajadora es ahorcándonos con ese plan”, dijo el dominicano Wellington La Luz, quie agregó que espera que con los estudios que está adelantando la Ciudad para evaluar el impacto del plan, haya cambios justos para todos.

Asimismo Lourdes de la Cruz, activista comunitaria y miembro de la organización CASA, aseguró que el principal problema del plan de rezonificación de Jerome Avenue es que no protege de ninguna manera el desplazamiento ni de los negocios ni de los residentes pobres.

“Los ejemplos de rezonificación de East New York, Harlem y Washington Heights terminan en gentrificación y en este caso los trabajadores de autos van a ser los más afectados”, comentó. “Muchos de ellos no solo van a tener que cambiar de empleo sino de casa y aunque estamos de acuerdo con la idea del alcalde de crear viviendas asequibles y que haya cambios en la zona, queremos que eso se haga pero con nosotros dentro; ¡que no nos saquen!”.

Vanessa Gibson, concejal del Distrito 16 que incluye a Jerome Avenue, aseguró que es vital que dentro del proceso de rezonificación se proteja a las empresas de automóviles que existen a lo largo de ese sector, pues están siendo amenazadas por el desplazamiento.

“Sigo comprometida a trabajar con la industria automovilística y otras partes interesadas para continuar dándole prioridad a la visión de futuro de nuestra comunidad”, dijo. “Mejorar el acceso a los empleos que proporcionan salarios dignos y acceder a oportunidades profesionales debe ser parte de la conversación que rodea la rezonificación de Jerome”.

La presidenta del Comité de Seguridad pública del Concejo recalcó que solo el acceso y la conservación de los empleos que ayudan a mantener a cientos de familias que trabajan en Jerome Avenue, beneficiará a la comunidad.

El presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Jr. se sumó a la solicitud de la concejal Gibson y dejó ver que aunque es simpatizante del plan del alcalde, considera importante que se tengan en cuenta los testimonios de los trabajadores del área.

“Estoy a favor de la rezonificación de la zona de Jerome-Cromwell, pero también espero que la Comisión de Planificación de la Ciudad y la Administración escuchen las preocupaciones de los residentes de la vecindad y las pequeñas empresas afectadas por el cambio de zonificación”, comentó el político, al tiempo que se mostró a favor de un plan de reubicación.

“La industria de reparación de automóviles tiene un plan que puede protegerlos de desplazamiento, ayudar a encontrar otros lugares para sus negocios, y asegurarse de que continuará recibiendo la certificación necesaria para que sigan trabajando en su industria”, dijo. “Para que este proyecto avance en el camino correcto, la Ciudad tiene que proveer mas concesiones”.

Pero Jovanny Ortega, administrador de Autos Mont Eden Muffler advirtió que los negocios de Jerome no van a aceptar que los manden a otra parte, porque consideran que eso viola sus derechos.

“Esta industria ya está hecha en esta zona hace más de 30 años. Hay muchos sitios en El Bronx con espacio. ¿Por qué tiene que ser Jerome y quieren mandarnos afuera?”, comentó el dominicano. “Movernos de aquí les va a salir más costoso y van a dejar a miles de gentes sin trabajo”.

Pero a pesar de las quejas, la administración de Blasio defiende su plan de rezonificación basado en el bienestar de la comunidad y asegura que ha estado tomando muy en cuenta las preocupaciones de los habitantes del Sur de El Bronx.

“La Ciudad está comprometida con los residentes, los negocios locales y los funcionarios de la comunidad sobre el futuro de ese barrio. Nuestro principal objetivo es simple: proteger la vivienda asequible que ahí allí hoy en día, y añadir aún más”, aseguró Melissa Grace, vocera de la Alcaldía.

“Esta es una oportunidad para dar a la gente la estabilidad de sus hogares, mejorar la seguridad, llevar tiendas y otros servicios vitales, y crear buenos empleos que apoyen a las familias. Este proceso es de vital importancia para la ciudad en su conjunto y las familias que viven y trabajan en ese barrio, por eso instamos a todos a participar”, comentó.

Desde julio del año pasado la Ciudad ha estado revisando los comentarios de los residentes, y antes de tomar decisiones definitivas, después de que se presenten los resultados del estudio de impacto ambiental de la zona, habrá más espacio para audiencias públicas.

La Comisión de Planificación Urbana está realizando ese estudio del vecindario de Jerome Avenue y se espera que los resultados sirvan para dar nuevas luces sobre el proyecto.

“El futuro con las medidas propuestas permitirían el desarrollo de nuevos usos y mayores densidades en los lugares de desarrollo planificado y posible”, asegura la Comisión de Planeación Urbana. “El análisis del desplazamiento comercial directo proporcionará suficiente información para determinar si las medidas propuestas podrían tener efectos negativos sobre una industria específica, en comparación con el futuro sin la medida propuesta”.

