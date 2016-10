Adultos en NY beben demasiado alcohol

Autoridades de Salud aseguran que muchos bebedores compulsivos caen en comportamientos que ponen en riesgo su salud y la de otros

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH) dio a conocer este martes nuevos datos que indican que un gran número de personas adultas beben demasiado alcohol en la ciudad y que caen en comportamientos riesgosos al no poder controlar su bebida.

Los datos, recopilados en el reporte titulado: “Binge Drinking and Associated Health-Related Behaviors among Adults in New York City 2014”, indican que el 54% de los adultos que residen en la Gran Manzana reportó haber bebido alcohol en 2014, mientras que el 29% de éstos se consideran bebedores compulsivos.

Actualmente, el DOHMH considera que una persona es bebedora si consume por lo menos una bebida de alcohol en los últimos 30 días, mientras que los bebedores compulsivos son aquellos hombres que beben cinco o más tragos en una sola ocasión y las mujeres que consumen cuatro más tragos en una sola ocasión en los últimos 30 días.

Investigaciones anteriores han demostrado que el consumo excesivo de alcohol se asocia con comportamiento sexual riesgoso, tabaquismo, uso indebido de drogas y accidentes de vehículos de motor.

“El consumo excesivo de alcohol es un problema de salud pública que es responsable de lesiones evitables, accidentes y comportamiento riesgosos”, dijo la comisionada de Salud, la doctora Mary T. Bassett. “Recordamos a los neoyorquinos a ser consciente de la cantidad de alcohol que consumen, y adoptar medidas para proteger su salud “.

Según los últimos datos, del 2014, los bebedores compulsivos en Nueva York tuvieron el doble de probabilidades de ser fumadores (24%) que los no bebedores (11%).

Se estima que en 2014, el 59% de los bebedores compulsivos eran hombres y tres de cada cinco (58%), tenían edades entre los 25 y 44 años. El 30% de ellos viven en el condado de Manhattan.

El DOHMH ofrece los siguientes consejos para los neoyorquinos que son bebedores:

Si decide tomar alcohol, mantenga un ritmo lento.

Coma antes de consumir alcohol y consuma aperitivos durante toda la noche.

Sea consciente de la cantidad de alcohol que consume.

Alterne las bebidas alcohólicas con bebidas no alcohólicas incluyendo el agua.

Hable con su médico de cabecera acerca de su consumo de alcohol

Ayude a mantener seguros a sus amigos cuando beban; hable con ellos para que reduzcan el ritmo si beben en exceso.

Para mayor información puede visitar ThriveNYC en: nyc.gov/thrivenyc.