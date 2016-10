Sobrina de Juan Gabriel revela que no se cumplió la última voluntad del cantante

'Si me ves mal es que bien no estoy. No te preocupes, no nos vamos, nos transformamos'

En una entrevista exclusiva de Borja Voces para ‘Primer Impacto’, la sobrina directa de Juan Gabriel, Silvia Aguilera, hija del hermano de ‘EL Divo de Juárez’, rompió el silencio y reveló que, según ella, no se cumplió la última voluntad de su tío, pues un mes antes él le confesó cómo quería descansar si moría.

“Un mes antes yo le había dicho que no me gustaba cómo lo veía y cómo lo sentía a él y a mi papá. Él me contestó, y me dijo así: ‘Si me ves mal es que bien no estoy. No te preocupes, no nos vamos, nos transformamos'”, le confesó entre llantos Silvia a Voces.

Según su sobrina, Juanga quería hablar con el gobierno de Parácura, México, donde él había nacido, arreglar el rancho y poner un mausoleo, para descansar y seguir ayudando a su pueblo: “Como el circo, el que me quiera ver que vaya”, le habría dicho a Silvia.

Aunque, según lo que le habría pedido, no se cumplió su último deseo pues Juan Gabriel fue cremado y sus cenizas estarían en Ciudad Juárez, lo que más le duele a Silvia Aguilera es el supuesto desprecio que sus primos le hicieron a su papá. “Nos condicionaron la entrada a los Aguilera Valadez, no más 10 personas pudieron entrar”, le explica a Borja Voces sobre la misa que se celebró en su casa de Juárez.

Y en exclusiva habla la sobrina de Juan Gabriel. ¿Qué dijo sobre la última voluntad del cantante? La entrevista hoy a las 4:55pm/3:55c pic.twitter.com/MCyca3cY6F — Primer Impacto (@PrimerImpacto) 10 de octubre de 2016

Incluso, explicó que le dijo al hermano de Laura Salas, Jesús Salas, tío de cuatro de los hijos de Juan Gabriel que los dejaran pasar y aseguró a ‘Primer Impacto’ que él le contestó que eso se trataba de un acto del gobierno, que no podía dejarlos pasar.

“Yo esperaba que le dieran el pase a la casa a mi padre mínimo para que se sintieran más cómodos. Esperamos afuera, y vimos la carroza pasar con las cenizas con el gobernaron y nosotros afuera, no entramos a la ceremonia privada. No entramos porque no sentí nada sincero de los que estaba ahí. Nadie se acercó a mi papá”, dijo entre lágrimas Silvia.

Aunque no quiso dar detalles, dejó entender que le quedan dudas sobre los motivos de la muerte de Juan Gabriel porque no se investigó qué lo llevó al infarto, que fue incinerado demasiado rápido, y lo que aseguró que no entiende es por qué Simona, nuera de Juan Gabriel, la esposa de Iván, firmó el acta de defunción.