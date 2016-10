Mira qué dijo la examante de Maluma sobre la sexualidad del cantante

De acuerdo con el diario Basta!, la conductora Grette Durán dejo entre ver que el colombiano podría ser bisexual

Ahora que corre el rumor de que Ricky Martin sale con Maluma (después de que grabaron juntos el tema ‘Vente pa acá’), la conductora Grette Durán, quien aseguró hace un tiempo que tuvo una noche de pasión con Maluma en Cancún, México, platicó en exclusiva para el diario BASTA! que de ser cierto que andan los dos cantantes, Ricky se está llevando tremendo pedazo de bombón a la cama.

“Maluma ya tiene famita de bisexual, ya ves que se dice que andaba con su amigo Pipe Bueno, vi algunas cosas, pero la verdad no quise saber qué rollo trae Maluma con Ricky, la verdad es que si Maluma se metió con Ricky Martin, qué bueno por él, buen bombón se va a comer Ricky. Que lo disfruten, son dos personas adultas y dueñas de tomar la decisión que quieran en su vida”.

La conductora cubana, quien recientemente está estrenando novio, asegura que no ha sabido nada del colombiano.

“No he tenido contacto con Maluma. Las únicas que me molestan son sus fans, que me tachan de pu**, me agreden, me amenazan. Cuando subo fotos, me acaban, dicen que sigo teniendo la misma cara de pu**, que soy una zorra y una perra. Yo ya hasta tengo novio y tengo que estar borrando esas cosas porque me da pena con él, porque esas viejas piensan que yo sigo pensando en Maluma”, aseguró al medio antes mencionado.

¿SABÍAS QUE?

La conductora cubana ha llegado a la CDMX a radicar y, entre sus prioridades, está conseguir trabajo en alguna televisora.

POR: Rafael Suárez