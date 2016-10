Maradona lo llamó ‘traidor’ e Icardi le reviró “No eres ejemplo para nadie”

El 'Pelusa' sigue recriminándole al delantero del Inter su relación con Wanda Nara -y el rompimiento que hubo por ello con Maxi López-. Otro round de una pelea que comenzó hace más de un año

Lo más curioso de todo es que todo se originó en el marco del Partido de la Paz. Diego Maradona abrió el fuego: “De traidores no hablo“, dijo cuando lo consultaron acerca de Mauro Icardi. Y el atacante de Inter no tardó en contestar, unas horas después, durante la presentación de su autobiografía: “Maradona fue un grandioso jugador, uno de los más grandes del mundo, pero cuando habla sus palabras son de mal gusto. No es ejemplo para nadie“.

La pelea comenzó hace más de un año, cuando Maradona cuestionó a Icardi y dijo: “Soy hincha de Maxi López“, en referencia al problema personal que tienen ambos delanteros.

El legendario de la albiceleste ratificó este lunes su enojo con el atacante del Inter, a quien calificó de traidor, durante la presentación del Partido por la Paz que se jugará el próximo miércoles en el Estadio Olímpico de Roma por impulso del Papa Francisco.

“De los traidores no hablo”, aseguró Maradona, que estuvo junto a su hijo, tras ser consultado sobre el 9 del Inter al participar en la capital italiana de la conferencia de prensa de lanzamiento del partido que será la segunda edición del jugado en septiembre de 2014 también con la organización de la fundación Pontificia Scholas Occurrentes.