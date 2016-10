La carrera de ‘Big Papi’ termina y esta vez no hubo un final de película

Los Indios de Cleveland barren a los Medias Rojas y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana lo cual marcó un triste adiós para David Ortiz

Metido en su dugout, David Ortiz agachó la cabeza y siguió con la mirada el viaje del elevado de su compañero Travis Shaw al jardín derecho. La temporada de los Medias Rojas de Boston iba a concluir en el guante del guardabosques Lonnie Chisenhall y con ello, la carrera de uno de los más grandes peloteros latinos de la historia.

Los Indios de Cleveland derrotaron 4-3 a los Medias Rojas en Fenway Park el lunes para completar la barrida de tres partidos en la serie divisional de la Liga Americana y avanzar a la Serie de Campeonato contra Toronto.

El público en el histórico estadio permaneció varios minutos de pie tratando de asimilarlo: su equipo había sido eliminado y la carrera de “Big Papi” había concluido sin final de película. Ortiz salió del juego en la parte baja del octavo inning por un corredor emergente tras haberse embasado por una base por bolas y llegado a segunda en un sencillo de Hanley Ramírez.

Your browser does not support iframes.

David Ortiz regresó al campo unos 10 minutos después del partido, con los ojos inundados de lágrimas. Se paró en el centro del diamante rodeado de un ejército de reporteros mientras el público lo ovacionaba. No hubo más palabras; solo su brazo con la gorra en mano y tristeza.

David Ortiz se retira con 2,408 juegos, 2,472 hits, .286 de promedio de bateo 541 jonrones, 632 dobles, 19 triples, 1,768 carreras impulsadas y 17 bases robadas; además, 85 juegos de postemporada, 88 hits, 17 jonrones, 22 dobles, 2 triples y 61 carreras impulsadas. Y lo más importante, tres coronas de la Serie Mundial.

Su camino al Salón de la Fama está pintado.