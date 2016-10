Esta actriz transmitió su arresto en vivo durante una manifestación

Shailene Woodley fue detenida por manifestarse contra la construcción de un oleoducto en el condado de Sioux, Dakota del Norte

Shailene Woodley, protagonista de la película “Bajo la misma estrella” fue arrestada este lunes en Dakota por manifestarse contra la construcción de un oleoducto que atravesará cuatro estados de la Unión Americana. Tal momento fue transmitido por la actriz mediante Facebook Live.

“No sé si me acaban de escuchar, pero caminaba de regreso a mi camioneta, que está ahí mismo, para regresar a acampar en paz, cuando me detuvieron y dijeron que no podía continuar (…) Tenían pistolas gigantes y no me dejaban ir”, explicó Woodley, quien también participó en la cinta “Divergente”.

Ante esto, el oficial que la arrestó se percató de que todo estaba siendo grabado y le aclaró a la famosa que su detención se debía a que invadió propiedad privada bajo cargos de transgresión y desorden, mismos que se consideran como menores y conllevan una pena máxima de 30 días de cárcel y una multa de mil 500 dólares.

También se dio a conocer que en la protesta participaron alrededor de 300 personas, de las cuales la policía arrestó a 26 por el mismo delito del que acusaron a la artista.