BuenosDíasNYC: Día para conocer a los ancestros indígenas

Hoy no hay clases por ser Columbus Day, un festivo que muchos cuestionan ya que la historia ha dejado claro que la llegada de los europeos a América representó el exterminio de culturas indígenas.

Es por eso que hoy en algunos lugares se prefiere honrar a nuestros ancestros indígenas y reconocer nuestro mestizaje. Hoy podrías ir en familia a una biblioteca para aprender más sobre las culturas que vivieron en tu país o incluso visitar el American Indian Museum del Downtown para conocer a las culturas que vivieron en Estados Unidos.

El Museo Metropolitano y el de Historia Natural también son alternativas ya que guardan piezas sobres los habitantes de América antes de la llegada de los españoles.

Estado del tiempo: Lunes fresco con una temperatura máxima de 65˚F y una mínima de 47˚F. Más del clima en el siguiente enlace.

Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Alicia Machado en Desfile de la Hispanidad. Intensos trabajos para reiniciar servicio del LIRR.

Un gato en los rieles.

There is at least one kind of local news the NYPost is good for: Cat on tracks delays NYC subway for over an hour | https://t.co/bIiacwYtoh

— MirandaN (@mirandan247) 9 de octubre de 2016