Agotados los boletos para el EEUU vs. México del hexagonal final

El Hexagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018 iniciará en el mes de noviembre, teniendo como “platillo principal” una de las más grandes rivalidades de la zona, el EEUU vs. México.

Ambos conjuntos nacionales se verán las caras el próximo 11 de noviembre en el Maprfre Stadium, en Columbus, Ohio, el cual tiene capacidad para 20 mil espectadores.

Este lunes, la U.S. Soccer informó que no queda ni un solo boleto para este encuentro, los cuales fueron repartidos mediante un sistema de lotería.

Tickets for #USAvMEX on Nov. 11 in Columbus are SOLD OUT: https://t.co/yU0uXpctgQ #USMNT pic.twitter.com/5ju4H4pPJw

— U.S. Soccer (@ussoccer) October 10, 2016