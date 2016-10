Western New York Flash se corona campeón nacional de fútbol femenino

En un dramático final, Western New York Flash se coronó campeón de la National Women Soccer League tras vencer 3-2 en la tanda de penales a Washington Spirit después de empatar 2-2 en 120 minutos.

Un gol de Lynn Williams al minuto 124 de juego llevó el partido a la dramática definición después que dos goles de la seleccionada estadounidense Crystal Dunn tenía al Spirit arriba 2-1.

WATCH @lynnraenie 's amazing last-minute game-tying goal that took the game into PKs!

Dunn abrió la cuenta al minuto nueve, pero Samantha Mewis consiguió la paridad al 14′. La primera mitad también estuvo marcada por la lesión de Caprice Dydasco, del Spirit, al minuto 22.

En el segundo tiempo, el Flash tuvo la iniciativa, pero los contragolpes de Dunn siempre crearon peligro sobre la portería de Sabrina D’Angelo, quien ganó el premio a Jugador Más Valioso del Partido.

That's TWO incredible finishes for @crysdunn_19! @WashSpirit captain @alikrieger with the assist for 2-1 lead. #WASvWNY #NWSLChampionship pic.twitter.com/091WXFqTif

