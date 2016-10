Policía recupera restos de mujer asesinada por su hijo en Queens

Buzos del Departamento de Policía recuperaron el cuerpo de una mujer de Queens que al parecer fue asesinada por su hijo.

El hallazgo tuvo lugar el sábado en el lago Willow del parque Flushing. Lyubov Gorbunova, de 58 años estaba desaparecida desde el 28 de septiembre.

Las autoridades revelaron que Roman Gorbunova, de 21 años e hijo de la víctima, confesó el crimen. El hombre fue arrestado y acusado de asesinato, entre otros cargos. Roman podría ser condenado a cadena perpetua.

JUST IN: Roman Gorbunova, 21, walked from @NYPD112Pct on charges he murdered his mother and dumped her in a Queens park pic.twitter.com/i3cZmWqMlk

— Myles Miller (@MylesMill) October 8, 2016