Familiares y amigos dieron el último adiós a Mario Almada

Sin la compañía de personajes de la farándula, familiares y amigos de Mario Almada asistieron a una emotiva ceremonia religiosa en la Catedral de Cuernavaca, México, en honor al actor que participó en más de 500 películas.

Doña Consuelo Ruiz, viuda del oriundo de Huatabampo, Sonora, agradeció la presencia de sus familiares.

“Les agradezco mucho a todos que hayan venido, muchas gracias. Estoy muy contenta de tener a mis hijos, a mis nietos, tengo muchos… 12, y seis bisnietos“, dijo Doña Chelo, como cariñosamente le decía su esposo, con quien estuvo casada más de 60 años.

El 4 de octubre, a las 18:15 horas y recostado en su cama, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, murió la estrella de La Viuda Negra a los 94 años de edad.

Leticia, una de sus hijas, fue quien sostenía su mano cuando el actor dejó de respirar.

“Yo llegué como cuatro días antes… no pudieron llegar todos los nietos, pero casi todos estuvieron con él en el momento en que se fue“, expresó Mario Almada Jr.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Capilla de la Tercera Orden de la Catedral de Cuernavaca y fue oficiada por el Padre Luis Millán, Vicario General de la Diócesis de Cuernavaca.

Generoso, agradecido y gran padre son como sus cuatro hijos definieron a Mario Almada.

“Él siempre fue muy generoso y muy agradecido. No puede ser que haya sido así hasta el final, muy muy lindo”, dijo Patricia, la hija mayor del actor.

Doña Consuelo y sus cuatro hijos dicen estar tranquilos tras la muerte de su padre, pues se despidió sin sufrimiento y tras una vida plena.

“Estoy muy tranquilo porque no sufrió, no le dolió nada, no estuvo entubado y no estuvo en un hospital. Se fue en su cama, se fue apagando poquito a poquito, siempre rodeado de todos sus nietos, de sus hijos… lograron venir todos, entonces dices una muerte así pues qué maravilla, ¿no?

“Desde hace como dos semanas empezó a sentirse un poquito mal, ya como que le empezó a faltar irrigación al cerebro y el doctor nos dijo: ‘son los años’, ya el cuerpo se va cansando y eso fue lo que pasó. Los que más sufrieron fueron los nietos, sí se les notó”, dijo Marcos Almada, hijo de Don Mario.

Las cenizas de Don Mario Almada permanecerán en su casa en Cuernavaca hasta noviembre, cuando serán trasladadas a Huatabampo, Sonora, donde se le rendirá un homenaje que durará una semana completa.

Los hijos de Mario Almada narran cómo falleció su papá:

PLANEAN MUSEO

Con las pertenencias de Mario Almada, su familia pretende que se cree un museo en su tierra natal.

– El inmueble se ubicaría en la comunidad de Huatabampo, Sonora.

– Quien confirmó dicha noticia fue Patricia Almada, hija del actor, aunque no dio más detalles .

– Sobre la herencia del actor, sus hijos aseguran no tener problemas, pues además de estar muy unidos, su padre dejó sus cosas en orden.

– Según Marcos Almada, todos los bienes están a nombre de los hijos.

– Artistas como los Tigres del Norte, los integrantes del Grupo Exterminador y Andrés García expresaron sus condolencias a la familia vía telefónica.

POR: Héctor Raúl González