Fallece Ken Thompson, fiscal de distrito de Brooklyn

El fiscal de distrito de Brooklyn, Ken Thompson, falleció el domingo a los 50 años tras batallar contra el cáncer.

“Con dolor en el corazón, la familia del fiscal de distrito de Brooklyn, Ken Thompson, anuncia que el Fiscal falleció después de una dura batalla contra el cáncer”, dijo la familia en un comunicado.

Thompson dejó temporalmente su cargo el 4 de octubre. En ese momento indicó que su posición sería asumida de manera interina por el jefe Asistente Eric González, quien era su mano derecha en la Fiscalía.

“Como Fiscal de Distrito de Brooklyn, he dedicado mi tiempo y nuestros recursos en los pasados tres años en mantener a la gente de nuestro gran condado segura, mientras reforzamos nuestro compromiso en reformar y mejorar nuestro sistema de justicia criminal”, indicó el Fiscal.

Figuras políticas de Nueva York como el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio manifestaron su pésame al conocer la noticia.

I am profoundly saddened to learn of the sudden passing of Brooklyn DA Ken Thompson, a dedicated public servant. He will be sorely missed.

