Ella es Leila George, la novia veinteañera de Sean Penn

Sean Penn sigue dando de qué hablar. Esta semana se le ha visto muy mimoso con una joven 32 años menor que él y que es hija del actor Vincent D’Onofrio, conocido por su trabajo en La Ley y el Orden.

Leila George es la chica en cuestión, tiene 24 años, es actriz y vive en Australia.

Los paparazzi capturaron a la flamante pareja disfrutando del mar y a los besos. Si bien ambos no han declarado nada aún, ella tuiteó una foto junto al actor, con quien trabajó en un proyecto.

In the studio today recording @PappyPariah 's mem-noir "Bob Honey: Who Just Do Stuff" for @audible_com #amazon #audible #pappypariah pic.twitter.com/ardnNWjZke

— leila george (@leila_george) September 25, 2016