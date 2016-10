Ahora fue el Galatasaray quien debutó a joven de 14 años de edad

Hace unos días, quedamos sorprendidos de la historia de Karamoko Dembele, un niño de tan solo 13 años que hizo su debut con el equipo sub 20 del Celtic.

Ahora es el turno de un chico de 14 años llamado Mustafa Kapi, quien tuvo la oportunidad de debutar este fin de semana con el primer equipo del Galatasaray, en un partido de la liga turca.

Born in 2002, Mustafa Kapı is the youngest football player to play for Galatasaray. #GSlive pic.twitter.com/INy1naYtTW

— Galatasaray EN (@Galatasaray) 8 de octubre de 2016